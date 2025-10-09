関西ローカル番組に登場した元大関、激変姿にネット衝撃「別人なんやけど！」「痩せすぎちゃう？」
8日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜 後7：00 ※関西ローカル）に大相撲の元大関がゲストに登場。その激変姿に視聴者も驚がくしていた。
【動画】現湊川親方、驚きの食生活を告白「卵は１日○○個」
ゲストに登場したのは、大相撲の元貴景勝・湊川親方。2024年9月に現役引退した後、165キロから50キロも減量したという。その姿にロザンの菅広文は「全然、ちゃいますやん！」と、びっくり。「現役時代は無理して食べていた」と明かし、無理して食べなくなったことで摂取カロリーが変わり自然にやせたという。
今回は「肉vs魚 コスパ最強グルメ対決」と題し、肉自慢・魚自慢の店が激突。肉派か魚派か聞かれた湊川親方は「牛肉が一番好きなので！」と、きっぱり。しかし、魚定食が人気の店が紹介されると、「ブリ食いたかったすね〜！」と心底悔しそうにつぶやき、スタジオを笑わせた。
元貴景勝の激変姿に視聴者からは「貴景勝痩せすぎちゃう？」「別人なんやけど！」「元大関・貴景勝がゲストだけどメチャメチャ痩せてるやん!?」「湊川親方の大変貌....」などのコメントが寄せられた。
なお、TVerで見逃し配信中。15日午後6時59分終了予定。
