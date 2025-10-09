知念英和、初の書籍を発売 地元沖縄で撮影「名刺代わりになるような1冊に」 『仮面ライダーガヴ』撮影中の思いも
『仮面ライダーガヴ』にショウマ／仮面ライダーガヴ役で主演した知念英和が、9日に初の書籍『ひでのよんな〜らいふ。』（ワン・パブリッシング）を発売する。
【写真】初の書籍で無邪気な笑顔を見せる知念英和
同著は、アイドル誌『POTATO』で2024年12月から連載された『ひでのよんな〜らいふ。』を1冊にまとめたもの。『POTATO』本誌で使用されなかったグラビアの未公開カットや、知念自身が撮影したプライベートフォトも蔵出し分を追加。さらに今回の書籍のために知念が生まれ育った地・沖縄にて撮り下ろしを敢行し、美しい海や自然の中で飾らない笑顔、夜の街やレトロなホテルでの大人びた表情などをみせ、ハタチの“今”をたっぷり詰め込んだ1冊に。
また、アメリカンビレッジでの散歩、おきなわワールド探索、天ぷら屋など沖縄ならではの場所やグルメも堪能し、知念英和と一緒に沖縄で過ごしているかのような目線でも楽しめる。タイトルには、知念の故郷・沖縄の方言で“ゆっくり”“のんびり”の意味である“よんな〜”を使用した。
■知念英和コメント
僕の初めての書籍『ひでのよんな〜らいふ。』は、『仮面ライダーガヴ』に臨んでいた10代から20歳にかけての自分と、地元：沖縄で撮影した写真とで構成された僕の名刺代わりになるような1冊に仕上がりました。沖縄ロケは企画段階から参加させていただいて、海辺で遊ぶ放課後や、休日のデートなど、僕のやりたかったシチュエーションがたくさん詰まっていて、見てくれた皆さんが一緒に沖縄での思い出を追体験できるような特別な1冊になっています！特に、慣れ親しんだ沖縄の解放感のある海で見せる素の知念にも注目して見てほしいです。
これまでのエピソードとともに20歳になった今の僕を写真とともに紐解いていく、取扱説明書のような内容にもなっているので、この本を見ていただければいろんな知念を感じていただけると思います！等身大の僕が見せる姿が皆さんの励みや心の支えになってくれたらうれしいです。
