『徹子の部屋』に大泉洋＆天海祐希＆マツコ登場 奇跡の共演SPがゴールデンで放送
今年放送50年目に突入したテレビ朝日系『徹子の部屋』。9日午後7時からは「50年目深掘りSP」第3弾として『大泉洋＆天海祐希＆マツコ奇跡の共演SP』を放送する。
【番組カット】まさに奇跡!?爆笑トークを繰り広げる超豪華な出演者
“SPサポーター”のマツコ・デラックスのほか、新ドラマ『ちょっとだけエスパー』で主演の大泉洋と、『緊急取調室』主演の天海祐希という豪華ゲストがスタジオに集結。爆笑トークを繰り広げるとともに、1万2500回を超える過去の放送の中から、伝説のスポーツ選手やテレビ出演が珍しい文化人、昭和の大スターたちのお宝映像を振り返る。
マツコと大泉はCMで共演、大泉と天海は舞台で共演して以来の仲。そして、天海とマツコは約20年前、バラエティー番組で共演した際、天海から「お友だちになってください」と声をかけて以来、夜中に電話しあう間柄だそう。そんな親交の深い3人が一堂に会した今回、最も盛り上がったのが、大泉と天海の『徹子の部屋』名場面を振り返るコーナー。大泉と天海は過去、『徹子の部屋』に出演するたび黒柳徹子にリクエストされて得意のものまねを披露してきたが、その歴史を改めてたどった大泉は「私と天海さん、（黒柳の）“被害者の会”と言っていいんじゃ？」と黒柳の無茶ぶりにボヤキまくる。
しかし、そんな文句などものともしない黒柳は、その後も「（ものまね）やってみて！」を連発。なんと、天海がMCの黒柳になりきり、大泉がゲストの“ある人物”にふんするという超豪華ものまねコラボを即興で繰り広げることに。
さらに、黒柳は「新作あります？」と無茶ぶりをたたみかけ、大泉と天海を翻弄。なんとか新作ものまねを絞りだす2人に、マツコは「俳優さんはフツーここまでやらないもんね！この2人はスゴイ！」と感心しきりだったが、最終的には大泉が「もう帰ってもいいですか？」と涙目で悲鳴を上げる展開になる。
番組では、レジェンドたちの貴重映像も公開。スポーツ界からはジャイアント馬場さん、アントニオ猪木さん、平尾誠二さん、千代の富士さん、寺尾さんなど今は亡きヒーローたちのトークを公開。川合俊一、荒木大輔、澤穂希、羽生結弦らの名場面も紹介する。
文化人ジャンルからは寺山修司さん、倉本聰さん、向田邦子さんらが意外な素顔をのぞかせた出演回を振り返り。猪木さんや寺山さんなど錚々たる顔ぶれに仰天質問を放つ黒柳に、マツコも大泉も天海も「そんな話するんだ!?」「徹子さん、スゴすぎる！」と驚く。さらに、ゲストの2人がリクエストした憧れの昭和スターの秘蔵映像もひも解く。高倉健さん、勝新太郎さん、三國連太郎さん、田村正和さん、児玉清さん、西田敏行さん、越路吹雪さん、寿美花代さん、扇千景さんなど昭和を彩ったスターたちのトークがあざやかによみがえり、一同は大感激。このほか、天海がメンバー入りしたかったという“石原軍団”の大スターを特集したVTRも登場する。
