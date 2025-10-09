角田裕毅、シンガポールGPの苦戦で「レッドブル体制での終焉を告げる可能性」　英メディアが辛辣評価

角田自身も悔しさを隠さなかった(C)Getty Images

ジョージ・ラッセル（メルセデス）が独走でシーズン2勝目を飾ったシンガポールGPでは、タイトル争いを演じるドライバーがウィナーに続いた。2位にマックス・フェルスタッペン（レッドブル）、3位にランド・ノリス（マクラーレン）、4位にオスカー・ピアストリ（マクラーレン）が入り、僅かながらもランキング上位3人の差が縮まることとなった。

カナダGP以来8戦ぶりの勝利をラッセルが手にした今回のシンガポールだが、決して波乱のレースとなったわけではない。上位はトップチームで固められる結果となり、入賞圏内にはフェラーリの2台や、フェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）といった”常連”が並んだ。一方で、来季の去就が注目されるドライバーたちは揃ってポイント獲得とはならず、トップドライバーとは異なる意味で話題を集めている。

英メディア『F1OVERSTEER』では、現在も来シーズンの契約が未定となっている角田裕毅（レッドブル）のシンガポールGPを振り返っており、その内容から、「2026年のシートは閉ざされたかもしれない」という見通しを立てている。

今回の決勝レースで角田が12位に終わったことで、議論の対象となっている来季のレッドブル再契約、また、レーシングブルズ復帰の可能性が極めて厳しくなったと同メディアは指摘。その上で、「チーム代表のローラン・メキースとしては、直前のアゼルバイジャンGPでシーズン最高の結果（6位）を出したツノダが、その勢いをつなげることを期待していたはずだ」と指揮官の心情を読み解いている。