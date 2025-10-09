Ｊ３沼津は８日、アウェー・金沢戦（１２日）に向け、静岡・裾野市内で公開練習を行った。今夏加入し、前節（５日）の高知戦（１〇０）で来日初ゴールを決めたＭＦエンリック・マルティネスが２戦連発で今季初の連勝を呼び込む。

高知戦では前半２１分、背後からの浮き球の縦パスに反応。「ボールが来た時点でシュートすると決めていた」と、ワンバウンドした瞬間に右足を振り抜き、ペナルティーエリアの外から豪快に仕留めた。「蹴った瞬間（ＧＫは）止められないと思った」と、自身も納得の来日１号で２試合ぶりの勝利に導いた。

チームは鈴木秀人監督体制から３バックに移行。自身も２列目から飛び出していく機会が増した。また直近３戦２完封と守備にも安定感が出ているのは間違いない。「明確な指示をもらっているし、お互いに理解して動くことにつながっている」と手応えを口にする。

チームは勝ち点２４で最下位の２０位。ただ１９位の讃岐、１８位の群馬とは勝ち点４差で、残り８試合で残留までたどり着ける可能性は十分残している。「（金沢は）難しい相手だけど、我々の今の目標は連勝すること。何が何でも達成しなければ」。再び敵地を驚かせる一発で勝ち点３をもたらす。