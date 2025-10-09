韓国チア界の結婚ラッシュも我関せず？活動18年目・34歳「No.1チア」、シングルライフ満喫の近況

“韓国No.1チア”は周囲の結婚ラッシュにも我関せずか。国内でレジェンド級の人気を誇るパク・キリャン（34）が、自由気ままにシングルライフを満喫する近況を公開している。

パク・キリャンは最近、自身のインスタグラムを更新。ストーリー機能を通じて、秋夕（チュソク／旧盆）の大型連休期間に撮影したとみられる写真を投稿した。

公開された写真は、球場内でグラウンドを背景にピースサインをするチアリーディング衣装姿や、球場周辺で撮影されたとみられる私服姿、さらには連休期間に食べたとみられる料理など多岐にわたる。写真に写ったパク・キリャンは、整った目鼻立ちで余裕ある笑顔を見せている。

最近の韓国チア界は“結婚ラッシュ”だ。例えば、昨季までLGツインズなどでチアを務めたキム・イソ（25）は、今季終了後にLGの捕手ハン・ジュンス（26）と式を挙げる。パク・キリャンらと並んで“球場の3大女神”の一人と呼ばれるキム・ヨンジョン（34）も、自身が応援するハンファ・イーグルスの内野手ハ・ジュソク（31）とのゴールインが明かされ話題を集めた。

ほかにも、今季限りのチア引退を表明したキム・ハンナ（36）が9月に応援団長のキム・ジョンソク（32）と結婚するなど、続々と吉報が伝えられている。

（写真提供＝OSEN）パク・キリャン

ただ、そんな周囲も気にしない様子で、連休期間を楽しんだ様子を伝えたパク・キリャン。2007年からチアとして活動を続け、韓国プロスポーツ界の“元祖チア女神”と呼ばれる彼女は、近年はスポーツの現場にとどまらずテレビ番組やイベントへの出演、SNSコンテンツなど多彩な活動を通じて多くの人気を得ている。

そんなパク・キリャンは、今年7月に出演したSBSのバラエティ番組『靴を脱いでドルシンフォーメン』（原題）で「チア界に暗黙のルールがある」と告白。

「チアは選手と付き合わないように言われている。選手と関係を持つことで、お互いにとって不利益になることがある」とし、「特に選手の成績が振るわないと、なぜかチアのせいにされるような視線も生まれる。だから後輩たちには『恋愛はしないほうがいい』とよく助言している」と明かして話題を呼んでいた。

◇パク・キリャン プロフィール

1991年2月18日生まれ。韓国・釜山出身。身長175cm。2007年からチアガールとしての活動を始め、“韓国No.1チア”と呼ばれるほどに高い人気を誇る。2009年から2022年まで13年間、韓国プロ野球のロッテ・ジャイアンツでチアを務め、“ロッテの応援の象徴”と呼ばれた。現在は韓国プロ野球の斗山ベアーズ、プロサッカーKリーグのFCソウル、プロバレーVリーグ男子部の大韓航空ジャンボス、Vリーグ女子部のGSカルテックス・ソウルKIXX、男子プロバスケKBLのソウルSKナイツ、女子プロバスケWKBLの牙山ウリィ銀行・ウリィWONでチアを務めている。