気象庁によると、

伊豆諸島に暴風、波浪特別警報を発表中です。これまでに経験したことのないような暴風や高波になるおそれがあり、暴風やうねりを伴った高波に最大級の警戒をしてください。また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。伊豆諸島では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

気象庁の発表内容は以下のとおり。

［気圧配置など］

非常に強い台風第２２号は、９日４時には青ヶ島付近にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は９４０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルで、中心から半径１３０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。非常に強い台風第２２号は、伊豆諸島に最も接近しています。

［風の予想］

八丈島西見では風速が３０メートル以上の猛烈な風を観測しています。伊豆諸島では、９日昼前にかけて一部の住家が倒壊するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。関東地方では、９日は非常に強い風の吹く所があるでしょう。

９日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方 ２５メートル （３５メートル）

伊豆諸島 ５０メートル （７０メートル）

［波の予想］

伊豆諸島では、うねりを伴い猛烈にしけており、猛烈なしけは９日昼過ぎまで続くでしょう。関東地方の海上では、９日はうねりを伴い大しけとなる見込みです。

９日に予想される波の高さ

関東地方 ７メートル うねりを伴う

伊豆諸島 １２メートル うねりを伴う

［雨の予想］

伊豆諸島では、降り始めからの総降水量が１００ミリを超える大雨となっており、土砂災害の危険度が高まっている所があります。伊豆諸島では引き続き９日昼前にかけて、雷を伴った非常に激しい雨や猛烈な雨が降る所があるでしょう。

９日６時から１０日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

伊豆諸島 １８０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。

関東甲信地方 伊豆諸島

９日昼前にかけて

［防災事項］

伊豆諸島では、暴風、うねりを伴った高波に最大級の警戒をしてください。すでに、屋外での活動は命に危険が及ぶ状況となっています。頑丈な建物の中で窓から離れるなどしてください。また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。関東地方では９日は、暴風やうねりを伴う高波に警戒してください。

［補足事項］今後発表する防災気象情報に留意してください。次の「令和７年 台風第２２号に関する情報（総合情報）」は、９日１１時頃に発表する予定です。