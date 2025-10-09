ドジャース・大谷翔平投手（３１）、８日に公開されたＮＢＡレイカーズの開幕を前にした動画に特別出演した。

同じロサンゼルスに本拠地を置くドジャースとレイカーズ。レイカーズには八村塁（２７）も所属している。２１日（日本時間２２日）に２５―２６年シーズンの開幕を控えたレイカーズは、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルなどで「永遠の象徴 紫と金は永遠に、レイカーズフィルム」というタイトルで、約１分の動画を公開した。

いきなりサプライズ登場したのが、ドジャースの大谷。開始７秒で打撃ケージと思われる場所に白のホームユニホームを着てバットを持ち、日本語で「レイカーズ」と書かれた帽子をかぶった大谷が登場すると、左目を一瞬閉じるウィンクのサービスもあった。

この動画には、レイカーズのスター選手レブロン・ジェームズ、ルカ・ドンチッチらが出演し、故コービー・ブライアントさんも映像には登場するが、誰よりも先に大谷が登場した。

大谷はバスケ好きとして知られ、妻の真美子さんもバスケ選手だった。昨季終了後にはレイカーズの試合を夫婦２人で観戦する姿も話題になっていた。