世界陸上日本代表の桐生祥秀が９日までにＳＮＳを更新。２０２５年シーズンを振り返った。

自身のインスタグラムに「日本選手権では久々の優勝、そして８年ぶりの９秒台。この結果は、自分を信じてやり続けてきたことの証だと思います。ただ、東京世界陸上では思ったような結果を出せず、世界との差を改めて痛感しました。その悔しさが、今の自分をさらに前へと動かしています」と振り返った。

続けて「国スポを終えて、２０２５年のシーズンがすべて終了しました。支えてくれた皆さんに感謝しつつ、また新たな挑戦に向かって走り出します」と感謝の言葉と意気込みをつづった。契約を結ぶアシックスのシューズを選ぶ姿をアップした。

この投稿に「２０２５年、桐生さんにたくさんの元気や、挑戦することの大切さを教えていただきました そして何よりも感動というものを心いっぱいもらいありがとうございました」「沢山の感動をいただきました！来年も飛躍の年になりますように！」「活躍されている姿に元気を貰いました」などのコメントが寄せられている。