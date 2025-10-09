野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（５０）が８日、都内で会見を行い、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−韓国」（１１月１５、１６日・東京ドーム）の代表メンバー２８人を発表。阪神からは森下翔太外野手（２５）、及川雅貴投手（２４）、坂本誠志郎捕手（３１）が選出された。

虎の鉄腕が日の丸を背負う。左のリリーバーとして期待される及川は素直に喜びの言葉を口にした。「うれしいです。強化試合ではあるんですけど、日本を背負ってというところで。まずＣＳと先もあるのでしっかり準備していければ」。今季は両リーグトップの６６試合登板で防御率は０．８７と圧巻の成績を残し、１８試合連続ホールドのＮＰＢ記録も樹立。納得の選出となった。

ＷＢＣは憧れの舞台。「湯浅さんとか中野さんも出てましたし、次、チャンスがあったら出てみたいと思っていた」。脳裏によぎるのは世界一に輝いた２３年ＷＢＣ日本代表。チームメートの躍動も左腕の刺激になった。「任された役割を理解して投球していければ。ピッチクロックとかボールが違ったりそこの問題も、しっかり対応できたら」。セ界を沸かせた投球を世界の舞台でも見せつけたい。