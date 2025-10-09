W杯残り「2.5枠」を争うアジア最終決戦が開幕!! サウジがインドネシア下して王手、日本人審判による中東対決はドロー
北中米W杯アジア最後の「2.5枠」を争うプレーオフが8日に開幕し、B組はサウジアラビアがインドネシアを3-2で破った。ホーム大歓声に後押しされての逆転勝利で、3大会連続7回目のW杯出場に王手。一方のインドネシアは前半早々に先制点を奪ったが、悔しい逆転負けでW杯ストレートインは厳しい状況となった。
3か国総当たりで首位がW杯出場権を手にするアジアプレーオフ。B組はポット1のサウジアラビアとポット3のインドネシアが対戦した。
先に試合を動かしたのはインドネシアだった。前半6分、右サイドからのFKにDFケビン・ディクスが反応すると、これがDFハッサン・タンバクティのハンドを誘発。当初は主審が笛を吹かなかったが、慎重なVARレビューの末にインドネシアにPKが与えられた。キッカーはディクス。同11分、ゴール左隅ギリギリのコースに決め、大事な先制点を奪った。
ところがここからサウジアラビアが猛攻を仕掛けた。まずは前半16分、度重なる波状攻撃からMFワヘブ・サレハがバイタルエリアで切り返し、豪快な左足ミドルシュートを突き刺して同点に追いつく。そしてさらに攻め続けた同31分、右からのクロスにFWフェラス・アルブライカンが飛び込むと、後ろからDFヤクブ・サユリにシャツを引っ張られ、こちらもVARの介入でPKを獲得。これをアルブライカンが決めて逆転した。
後半もサウジアラビアの勢いは止まらず、17分、MFムサブ・アルジュワイルのミドルシュートはGKマールテン・パエスに止められたが、こぼれ球にアルブライカンが詰めて3-1。インドネシアも同43分、この日2度目となるPKをまたもディクスが決め、1点を返したが、反撃はここまで。サウジアラビアが3-1で勝利した。
もっともサウジアラビアはMFモハメド・カンノが最終盤に遅延行為と審判への抗議で2枚のイエローカードを立て続けに出されて退場処分となり、次に試合は出場停止となった。
インドネシアは11日、中2日でイラクと対戦。サウジアラビアは14日、中5日でイラクと対戦する。3か国の最上位がW杯出場権を獲得。2位はA組2位とのホーム&アウェーに回り、勝者が大陸間プレーオフへの出場権を手にする。
なお、A組の初戦はカタール対オマーンが0-0のドロー。ポット1でホーム開催のカタールが勝ち点を落とす混戦模様となった。なお、この試合は荒木友輔主審ら日本人チーム6人が試合をさばき、安定したレフェリングを見せた。次戦はオマーンが11日にUAE、カタールが15日にUAEとそれぞれ対戦する。
順位表、日程は以下の通り。
[グループA](開催地:カタール)
1.カタール(1)0
1.オマーン(1)0
3.UAE(0)0
第1節
2025年10月8日(水)
オマーン 0-0 カタール [ドーハ]
第2節
10月11日(土)
UAE 26:15 オマーン [ドーハ]
第3節
10月14日(火)
カタール 26:15 UAE [ドーハ]
[グループB](開催地:サウジアラビア)
1.サウジアラビア(3)+1
2.イラク(0)0
3.インドネシア(0)-1
第1節
2025年10月8日(水)
インドネシア 2-3 サウジアラビア [ジッダ]
第2節
10月11日(土)
イラク 28:30 インドネシア [ジッダ]
第3節
10月14日(火)
サウジアラビア 28:30 イラク [ジッダ]
