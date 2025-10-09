サブロー監督の「ロッテ愛」は、昔から強かった。06年オフ、球団にプホルス級の助っ人獲得を熱く訴えた。「凄いのがいい。自分が試合に出る、出ないより、チームが優勝するために必要」。同年に打率・331、49本塁打、137打点をマークし、カージナルスをワールドシリーズ優勝に導いたスーパースターの名前が出てきて、驚いたことをよく覚えている。

将来の夢として「GM」の仕事に興味があると聞いたことがある。どうすれば、ロッテが強くなるのか――。監督やコーチよりも編成面に興味を持っているように感じていた。そんな背景を知っている中での今回の監督就任。これも「ロッテ愛」なのかと思った。

05年は「つなぎの4番」として31年ぶりの日本一に貢献。印象的な活躍はあっても、実はこの年は規定打席に到達していない。打棒が爆発したのは夏以降だった。それ以降「看板選手」となり、より一層、チームの優勝を追い求めるようになった。

人情味にあふれ、先輩からは可愛がられ、後輩からは兄貴分として慕われる。いわゆる「人たらし」。12年秋にロッテ担当を外れる際には「送別会やな」と食事に誘ってもらった。「つなぎの4番」らしく、周囲の潤滑油となるすべも一級品だ。（元ロッテ担当、北海道支局長・横市 勇）