ロッテのサブロー新監督（49）が8日、ZOZOマリンで就任会見に臨み、チーム再建に強い決意を示した。師と仰ぐ元ロッテ監督の山本功児さん（16年に64歳で死去）が現役時代に参加した巨人・長嶋茂雄監督の“地獄の伊東キャンプ”を手本に厳しく鍛え上げる「昭和のキャンプ」を予告。最下位からの下克上を期し、年齢や実績に関係なく競争させる実力主義を打ち出した。

借金28の最下位からの出発。かじ取りを任されたサブロー新監督が強い決意を言葉に乗せた。

「甘さを取り除いて厳しい練習をして、来シーズン、若い選手が羽ばたけるようなチームにしていきたい」

理想の指導者像は若手時代に師事した山本功児さんだ。23年の2軍監督就任時に恩師がロッテのコーチ、監督時代につけた背番号86を継承し、新監督としても引き継いだ。

「全て与えてくださった人。凄く熱い方で、朝から晩までずっと練習に付き合ってくれるような監督だった」

魂も受け継ぎ、今春の宮崎・都城2軍キャンプでも「昭和のキャンプをやろう」をスローガンに厳しい練習を課した。思い浮かべるのは、79年5位に終わった巨人が秋に長嶋茂雄監督のもとで実施した“地獄の伊東キャンプ”。「うちのチームに一番足りないところ。厳しいキャンプになる」と予告した。

今月下旬からの都城キャンプが再建の第一歩。「フィジカルと打つ、投げる、守るは同時にやりたい。先にウエート（トレーニング）をやって体をつくりながら、午後から打ちっぱなし、守りっぱなし、走りっぱなしぐらいの感じで…」と具体案を披露した。

最終戦から3日後という異例の早さで、秋季練習をZOZOマリンでスタート。「粘りのある攻撃とうまい走塁が中心」と目指すスタイルを掲げ、まず走塁から始めた。初日は2時間強で終え「こっちでやる練習はアップ程度」と言い切った。

登録名は「サブロー」のまま。現役時代は“つなぎの4番”として活躍し、10年にはリーグ3位からの下克上日本一にも貢献した。時代が変化していることは理解しつつ、原点の猛練習は変わらない。「ベテランから中堅、若手含め競争になる。一番いい結果を出した選手を使いたい」と実力主義も打ち出した。自民党・高市早苗新総裁に負けない“馬車馬”のような昭和流で最下位からの下克上を見据えた。（大内 辰祐）

【サブロー新監督に聞く】

――率直な気持ちは。

「大変そうだなというのが正直なところ。お話（就任要請）を頂いたのは4日の夜で、ちょっとビックリした。大変だけど、今いる若い選手はほとんど僕がファームで見てきたので、何とかこの子たちと優勝できたら…と考えた」

――来季以降どう戦っていくのか。

「今年の悔しさをバネに厳しい練習に耐えてもらって、精神的にも肉体的にも強いチーム、強い選手たちになってほしい。（選手には）練習だけは厳しいぞ…と覚悟してもらいたい。バッテリー、攻撃、走塁、守備…全てにおいて他の5球団には負けていると思う。また一からやり直していきたい」

――23日にはドラフト会議。どんな選手を希望するのか。

「一番よく知っているのはスカウト陣だと思う。意見を聞きながら。今年に関しては投手が弱く、打撃も安打が出るけど点が取れなかった。野球IQの高い選手がいいと思う」

◇サブロー（大村 三郎＝おおむら・さぶろう）1976年（昭51）6月1日生まれ、岡山県出身の49歳。PL学園から94年ドラフト1位でロッテに入団し、外野手として活躍。11年シーズン途中に巨人へ移籍、同年オフにFAでロッテに復帰した。通算1782試合で打率.265、127本塁打、655打点。05、07年にゴールデングラブ賞。16年の現役引退後はスペシャルアシスタント、楽天のファームディレクターを務め、23年に2軍監督として復帰した。妻はタレントの中嶋ミチヨ。

▽山本功児とサブロー 引退翌年の89年からロッテでコーチを歴任し、サブローが入団した95年は1軍打撃コーチ。28試合に出場した高卒1年目から師弟を組んだ。97〜98年は2軍監督として指導。1軍監督になった99年は前年の出場2試合から108試合に抜てきし、1軍定着に引き上げた。4位3度、5位2度で03年限りで退任も、サブローは最終年の03年に初の2桁10本塁打を記録するなど成長。16年4月に肝臓がんのため64歳で死去した際には「全てのことを教えてくれた父親みたいな存在」と悼んだ。