◇10日開幕 スタンレー・レディースホンダ（静岡・東名CC）

女子ゴルフのスタンレー・レディースホンダはあす10日から3日間、静岡県の東名CC（6435ヤード、パー72）で開催される。約7カ月ぶりの国内ツアー参戦となる渋野日向子（26＝サントリー）は9ホールの練習ラウンドで調整した。8日までに、23日から兵庫県のマスターズGCで開催される国内屈指の高額賞金大会「NOBUTA GROUPマスターズGCレディース（スポニチ主催）」へのエントリーを済ませた。今大会から3週連続で国内ツアーに参戦し、不振脱却を目指す。

（渋野に聞く）

――日本に帰ってきた。

「たくさんの先輩や同学年、後輩が“おかえり”って言ってくれたりするのは凄くありがたかったし、うれしかった」

――予選落ち後、確認していることは？

「気持ち的に落ち込んでしまった日はあった。スイングの感覚がいい時が今年何回かあったので、その感覚を取り戻したくて、必死でやっていた。試合になると、リズム感が崩れてしまって、固まってしまうことが多い。一定のリズム、体を大きく使うこと、初歩的なことの確認をした」

――4年前に優勝した大会。

「あっという間の4年だった。たくさんの日本人が米ツアーに挑戦して、ルーキーで優勝している子も多いし、同い年の勝みなみも頑張ってるし、原（英莉花）ちゃんも（下部の）エプソンツアーで優勝した。凄くもどかしい気持ちもあるし、悔しいって思うこともある。でも、みんなの活躍や挑戦によって、頑張らなきゃって思わせてくれるので、勝手ながら力をもらっている」