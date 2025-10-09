NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の7、8日の放送回に出演した酒井大成（27）が大“ばけ”しそうだ。主人公（郄石あかり）の見合い相手の商人として登場し、端正な顔立ちにスーツをまとって背筋が伸びた姿に「たたずまいが、りりしい」と魅了される視聴者が続出。見合いが破談となり“退場”したが、早くも再登場を願う声もある。反響の大きさに、酒井は「驚いています」とうれしそうな表情で語った。

その存在感にテレビ関係者は「波うららかに、めおと日和」（フジテレビ）でりりしい帝国海軍中尉を演じて脚光を浴びた本田響矢（26）の姿と重ねる。「昔ならではの凜（りん）とした実直な様子を表現する上でまさにハマり役。短い出演ながら大きなインパクトを残した」と指摘した。

朝ドラ出演は初で「歴史ある作品に自分が出演していることが今でも不思議な感覚」と率直な思いを口にした。2023年のテレビ朝日「王様戦隊キングオージャー」での主演を経て、今年はフジの看板ドラマ枠「月9」にレギュラー出演も果たし、まさに伸び盛り。今後もどのように“ばけばけ”していくのか目が離せない。

◇酒井 大成（さかい・たいせい）1998年（平10）4月1日生まれ、福岡県出身の27歳。22年に「レプロ30周年主役オーディション」に合格。今年1月期のフジテレビの月9ドラマ「119 エマージェンシーコール」にレギュラー出演。1メートル74。