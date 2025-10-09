【洪水警報】東京都・八丈町に発表 9日05:31時点
気象台は、午前5時31分に、洪水警報を八丈町に発表しました。
【特別警報（暴風、波浪）】伊豆諸島南部、新島に特別警報を発表しています。暴風や高波に最大級の警戒をしてください。
【警報（発表中）と予報値】
■三宅村
□暴風特別警報
9日昼前にかけて警戒
風向 北東
最大風速 30m/s
□波浪特別警報
9日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 9日朝
予想最大波高 9m
■御蔵島村
□暴風特別警報
9日昼前にかけて警戒
風向 北東
最大風速 30m/s
9日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 9日朝
予想最大波高 9m
■八丈町
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
・浸水
9日朝にかけて警戒
3時間最大雨量 160mm
□洪水警報【発表】
9日昼前にかけて警戒
□暴風特別警報
9日昼前にかけて警戒
ピーク時間 9日明け方
風向 北
最大風速 50m/s
□波浪特別警報
9日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 9日明け方
予想最大波高 12m
■青ヶ島村
□大雨警報
・土砂災害
9日昼前にかけて警戒
・浸水
9日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風特別警報
9日昼前にかけて警戒
ピーク時間 9日明け方
風向 北
最大風速 50m/s
□波浪特別警報
9日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 9日明け方
予想最大波高 12m