気象台は、午前5時31分に、洪水警報を八丈町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】東京都・八丈町に発表 9日05:31時点

【特別警報（暴風、波浪）】伊豆諸島南部、新島に特別警報を発表しています。暴風や高波に最大級の警戒をしてください。

【警報（発表中）と予報値】
■三宅村
□暴風特別警報
　9日昼前にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　30m/s

□波浪特別警報
　9日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　9日朝
　予想最大波高　9m

■御蔵島村
□暴風特別警報
　9日昼前にかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　30m/s

□波浪特別警報
　9日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　9日朝
　予想最大波高　9m

■八丈町
□大雨警報
・土砂災害
　9日昼前にかけて警戒
・浸水
　9日朝にかけて警戒
　3時間最大雨量　160mm

□洪水警報【発表】
　9日昼前にかけて警戒

□暴風特別警報
　9日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　9日明け方
　風向　北
　最大風速　50m/s

□波浪特別警報
　9日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　9日明け方
　予想最大波高　12m

■青ヶ島村
□大雨警報
・土砂災害
　9日昼前にかけて警戒
・浸水
　9日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風特別警報
　9日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　9日明け方
　風向　北
　最大風速　50m/s
□波浪特別警報
　9日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　9日明け方
　予想最大波高　12m