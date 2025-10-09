人気声優・北原沙弥香が夏の思い出たっぷりグラビアを披露 夏らしい浴衣や水着にドキドキ
声優の北原沙弥香が、9日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）45号に登場。浴衣や水着の夏らしいグラビアを披露する。
【別カット】『CAL＆RES』杏仁みる、来夢ねおも姉妹のようなグラビアで登場（ほか6枚）
「アイドルマスター」シリーズをはじめとした超人気作品で活躍中の声優・北原が人生2度目の水着グラビアに挑戦。南の島から“さぁや”とのドキドキな夏の思い出をたっぷりお届け。デジタル限定のオリジナルショットも見逃せない。
巻末グラビアには、HEROINES所属の大注目アイドル『CAL＆RES』から杏仁みる、来夢ねおが本誌初登場。お揃いの水着や、無邪気にホッピングや水遊びではしゃぐ姿はまるで姉妹ようだ。
そして、特別付録小冊子を飾るのは漫画のキャラクターのようなスタイルで大人気の山田あいだ。「セクシーすぎて仕事にならないOL」「こんな格好で家事するはずない」「AI以上にAI」など、読者を元気にする5つのシチュエーションで、その異次元すぎるプロポーションを披露する。
【別カット】『CAL＆RES』杏仁みる、来夢ねおも姉妹のようなグラビアで登場（ほか6枚）
「アイドルマスター」シリーズをはじめとした超人気作品で活躍中の声優・北原が人生2度目の水着グラビアに挑戦。南の島から“さぁや”とのドキドキな夏の思い出をたっぷりお届け。デジタル限定のオリジナルショットも見逃せない。
巻末グラビアには、HEROINES所属の大注目アイドル『CAL＆RES』から杏仁みる、来夢ねおが本誌初登場。お揃いの水着や、無邪気にホッピングや水遊びではしゃぐ姿はまるで姉妹ようだ。
そして、特別付録小冊子を飾るのは漫画のキャラクターのようなスタイルで大人気の山田あいだ。「セクシーすぎて仕事にならないOL」「こんな格好で家事するはずない」「AI以上にAI」など、読者を元気にする5つのシチュエーションで、その異次元すぎるプロポーションを披露する。