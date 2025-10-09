国内女子プロゴルフツアーのスタンレーレディスホンダは１０日から３日間、静岡・東名ＣＣ（６４３５ヤード、パー７２）で行われる。２１年大会覇者で、米女子ツアーを主戦場としている渋野日向子（２６）は８日、７か月ぶり国内ツアー参戦に備えて練習ラウンドを行い、浮上のきっかけにすることを掲げた。

富士山の麓（ふもと）で、渋野がビッグスマイルを見せた。この日は同学年の木下彩らと練習し「いい意味で幼稚な心に戻れて楽しかった」と笑った。前週の米女子のロッテ選手権は４戦連続予選落ち。人目もはばからず悔し涙を流した。米ツアーのポイントランクは１０４位で、来季出場権を確保できる１００位以内が厳しくなった。来季の出場権獲得を目指して、１２月の米ツアー最終予選会に登録した状況を「崖っぷち」と表す一方で、「これで人生が終わるわけではない。前を向いてる」と自らを奮い立たせた。

安定感を欠くショットは「スイング中は速くなり、構えてから遅くなる」と分析し、一定のリズムを意識する。また、「日本に帰ると戻ってくる。試合で見せたい」という期待も口にした。４年前はプレーオフの末に優勝し、良いイメージも残っている地だ。「思い入れがあるし、すごく興奮してる。どっかでやらんと（崖っぷちから）帰ってこれんので、頑張らないと。昔の自分を取り戻したい」。スマイルシンデレラ復活を誓った。（星野 浩司）

◆渋野の今後の出場予定 次戦は富士通レディース（１７〜１９日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ）、延田グループ・マスターズＧＣレディース（２３〜２６日、兵庫・マスターズＧＣ）と、３週連続で国内ツアーに参戦する。その後は、１１月１３日開幕の米ツアー、アニカ・ゲインブリッジ・ペリカン（フロリダ州）に出場。来年の出場権を確保できるポイントランク１００位以内を逃した場合、１２月４〜８日の米ツアー最終予選会（アラバマ州）に挑戦する。