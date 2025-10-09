2戦連続セーブ後に意外な事実を吐露

米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は6日（日本時間7日）、敵地フィラデルフィアで行われたフィリーズとの地区シリーズ第2戦に登板。1点差に迫られた9回2死、大ピンチの場面を0に抑えた。試合後の会見で、完全アウェイの中でも平常心を貫けた意外な理由を語ると、ファンの間で話題を呼んでいる。

4-1とリードで迎えた9回だったが、トライネンが3連打を浴び、1点差とされて降板。続くベシアが2死までこぎつけるも一、三塁のピンチとなったところで佐々木がマウンドに送られた。2球目の159キロストレートで二ゴロに打ち取り、何とかドジャースが勝利。佐々木は地区シリーズ2戦連続のセーブとなった。

米専門メディア「ドジャー・ブルー」はYouTubeで試合後の佐々木の会見動画を公開。熱狂的なファンがスタジアムを埋めた敵地のヤジについて「そこまで……英語も分からないので。ちょっと何言ってるかもわからないですし」と、まさかの印象を語った。その飄々とした語り口と、強心臓ぶりには、X上の日本人ファンも多数反応している。

「メンタル強い」

「話せない事が力になることもあるという事を再認識させてくれた」

「英語が分からない佐々木は最強だが英語分かってくるとどうなってしまうのか」

「彼のメンタルの強さは本当に見習いたい」

「俺も街で外国人に話しかけられた時に『英語が分からない』って佐々木のお面かぶってやろうか」

「佐々木朗希の『英語が分からない』発言 ポストシーズン2025の新たな伝説誕生か！」

「ドジャスタに戻ってきた途端英語が聞き取れるようになる佐々木朗希さん23歳が待ちきれん」

「ヤジが英語だから何言ってるのか分からない佐々木朗希さん良過ぎるんだよな」

「どこぞの外国人選手か」

「ブーイングのために日本語の勉強、しときましょうね」

リーグ優勝決定シリーズ進出へ王手をかけて臨む8日（同9日）の第3戦は、本拠地ドジャースタジアムで行われる。



（THE ANSWER編集部）