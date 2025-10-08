『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEは「ナイトミーティング」と称して、あるテーマに沿ったクルマのオーナーが集まるイベントを実施しています。この時のテーマは「ロードスター」。1989年に発売された初代NAから、2024年時点で現行モデルのNDまでが対象。

それではロードスターオーナーの車両を紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：Nさん

年齢：20代

車両名：ユーノス ロードスター

年式：1998年式

型式：NA8C

主な使用シーン：レース

所有歴：9年（2024年時点）

総走行距離：14万6,000km

年間走行距離：1,000km

この車両を購入する際に決めてとなったポイント

購入時はフルノーマル状態でしたので、その見た目のかわいさが購入理由ですね。

ノーマルから変えた経緯

速いロードスターを作りたかったからです。

良い点・こだわりのポイント

フルノーマルの状態から7年間、500～600万円かけてカスタムしました。

他人と被らないスタイルを心がけています。

外装関係

「外装パーツはJET STREAMワンオフで、ボディカラーはポルシェ911 GT３ RSのウルトラバイオレット。純正ハードトップにサンルーフを増設しています」

内装関係

「フルバケットシートはWORK WHEELS×GoodGunのコラボモデル。あとはダッシュボードを加工して個性を出しています」

足回り

サスペンション：KONI

ホイール：ワーク マイスターCR01

エンジン関連

「NBエンジンに換装して２,000cc化。4連スロットルを追加しています」

次に変えたいポイント

「一番変えたい箇所はフレームですね。たまにサーキットを走るので、とことん速さを追求したカスタムを目指したいです」

A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催する

「ナイトミーティング」とは？

A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催しているナイトミーティングとは、テーマを決めて、そのテーマに合致したモデルが集まるミーティングだ。テーマに即したメーカーの展示ブースや車両が置かれている他は、特別何をするというわけでもなく、同じテーマの車両を愛するオーナー同士の交流を深めるというもの。ゆるい内容だから、気軽に参加できるのが良いところ！ 平日の水曜日の18:00～21:00までなので、仕事帰りにふらっと立ち寄れたりするのもうれしい。

開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）

開催時間：18:00～21:00

※今後のイベントの詳細と予定はこちらでチェック！