NBエンジンに載せ替えて2,000cc化 ユーノス ロードスター(NA8C)【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEは「ナイトミーティング」と称して、あるテーマに沿ったクルマのオーナーが集まるイベントを実施しています。この時のテーマは「ロードスター」。1989年に発売された初代NAから、2024年時点で現行モデルのNDまでが対象。
それではロードスターオーナーの車両を紹介していきましょう！
オーナーのプロフィール
お名前：Nさん
年齢：20代
車両名：ユーノス ロードスター
年式：1998年式
型式：NA8C
主な使用シーン：レース
所有歴：9年（2024年時点）
総走行距離：14万6,000km
年間走行距離：1,000km
この車両を購入する際に決めてとなったポイント
購入時はフルノーマル状態でしたので、その見た目のかわいさが購入理由ですね。
ノーマルから変えた経緯
速いロードスターを作りたかったからです。
良い点・こだわりのポイント
フルノーマルの状態から7年間、500～600万円かけてカスタムしました。
他人と被らないスタイルを心がけています。
外装関係
「外装パーツはJET STREAMワンオフで、ボディカラーはポルシェ911 GT３ RSのウルトラバイオレット。純正ハードトップにサンルーフを増設しています」
内装関係
「フルバケットシートはWORK WHEELS×GoodGunのコラボモデル。あとはダッシュボードを加工して個性を出しています」
足回り
サスペンション：KONI
ホイール：ワーク マイスターCR01
エンジン関連
「NBエンジンに換装して２,000cc化。4連スロットルを追加しています」
次に変えたいポイント
「一番変えたい箇所はフレームですね。たまにサーキットを走るので、とことん速さを追求したカスタムを目指したいです」
