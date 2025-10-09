野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（５０）が８日、東京都内で会見を行い、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−韓国」（１１月１５、１６日・東京ドーム）の代表メンバー２８人を発表した。来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を目前に控えた中での国際大会。最終選考の意味合いを打ち出し、選手に猛アピールを求めた。

「一人でも多く戦力になってくれたら」。因縁深い日韓戦を前に２試合が持つ意義を語る。長年の宿敵とは本戦でも１次ラウンド同組。３月７日に対戦が予定されるが「競争が第一。これがベストメンバーというわけではない。国内組しかいないポジションがいくつかある。勝ち抜いてほしい」とサバイバルを臨む。

カギを握るのは二遊間を筆頭に、外野の１枠と４人を招集した捕手。メジャー選手中心の編成を明言する中で、バランスも含め「キッチリ見極めていきたい」と言う。

また、強化試合では本戦の予行としてピッチクロック、拡大ベースが採用されるほか、サイン交換機器「ピッチコム」も使用する。大会を前に１１月６〜１２日まで、宮崎で合宿を行い対応力も見ていく。