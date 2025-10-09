「東都大学野球、青学大８−５駒大」（８日、神宮球場）

２回戦３試合が行われ、史上３校目の６連覇を狙う青学大が駒大を下し、開幕６連勝で勝ち点３を獲得した。今秋ドラフト候補の小田康一郎内野手（４年・中京）が決勝打を含む３安打３打点。竹内球団副本部長ら３人体制で視察した阪神など８球団のスカウトの前で結果を残した。東洋大は亜大との接戦を制して今季初白星を挙げ、１勝１敗のタイに持ち込んだ。国学院大は中大に快勝して勝ち点２とした。

取られて取っての競り合いに決着をつけたのは小田だった。５−５の八回２死二、三塁。低め直球をバットの先でしぶとく運んだ打球は中堅右に弾み、２者が生還。一塁上で満面の笑みを浮かべ右拳を突き上げた。

「シーソーゲームだったので、ここで取れるだろうと変な自信があった。受けずに攻めていこうと打席に入った」

先制を許した直後の初回には、すぐさま試合を振り出しに戻す左前適時打。再び１点を追った三回は好機を拡大する右前打を放った。打率１割台と低調だったが、今季初のマルチ安打。無安打だった７日の１回戦後には、今春卒業したロッテ・西川と連絡をとり「自信を持って思い切りいけ」と背中を押されたといい、結果につなげた。

巨人・円谷スカウトは「センスがある。打撃はうまさも強さもあって、穴がない」と評価。頼れるスラッガーが、波に乗っていく。