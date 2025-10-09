「バレーボール男子・国際親善試合、サントリー０−３ペルージャ」（８日、有明アリーナ）

大同生命ＳＶリーグ王者で日本代表の高橋藍（２４）を擁するサントリーは、日本代表主将の石川祐希（２９）が所属し、昨季は欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）を制したペルージャ（イタリア）に０−３で敗れた。サントリーは初戦に続いて連敗となった。

夢の対決は、またしても欧州王者のペルージャに軍配が上がった。それでも、高橋藍は両チーム最多の１６得点。「世界一への壁という部分は感じた」とは言うが「個人的には昨日より良かった」と、２日連続で満員御礼となった“祭典”を楽しんだ。

高橋藍ＶＳ石川祐希。石川はワンポイント起用となったが、高橋藍はスタートからフルスロットルだった。第１セットの８−１０。右からの強打を決めると、続いてサービスエース。１万４０００人超の観客をわかせた。

第２セット。白熱の代表直接対決に、藍はニヤリと笑う。２０−２２では、石川のスパイクを藍がブロック。しかし、直後には石川が再び強打を見舞う。藍はネットの向こう側の石川に笑みをこぼし「石川選手しか見ていなかった」。石川も「出た時にしっかりとプレーできた」とうなずいた。

これから本格的にシーズンに入るが、２人とも目指すは世界一。藍が「（今回）終盤での強さ、取らなければいけない１点の強さを学べた」と言えば、石川も「去年以上に自信を持ってプレーできる」と収穫を強調。日本のダブルエースがそれぞれの場所で存在感を放つ。