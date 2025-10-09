耳が聞こえない患者に“お大事に”→病院受付の温かい対応に5.3万いいね「優しい勇気」【ママリ】
誰かのことを思って何か行動をする際は、少しドキドキしますね。迷惑でないかな、喜んでもらえるかな…と勇気を出し、行動に移せたときにホッとします。投稿者・うささ ｜耳がきこえない漫画家｜書籍発売中✨(@usasa21)さんは「病院の受付の方が初めて「お大事に」って手話を使ってくれた」と喜びを投稿。温かなエピソードに、私もとてもうれしくなりました！と反響が寄せられました。
受付の方の優しい勇気がうさささんの笑顔に繋がり、受付の方の喜びがうさささんの喜びに。さらにこの投稿で人々に温かな気持ちが伝わります。優しさの連鎖がとっても素敵ですね。
勇気を出して使ってくれた手話に、お互いほっこり
病院の受付の方が初めて「お大事に」って手話を使ってくれた。勇気を出して使ってくれたみたい。あぁ、嬉しい。すごく嬉しい。にこにこ微笑みながら頷いたら、受付の方も「伝わった！」って顔をパァッとさせてくれた。もっと嬉しくなった。
それだけで1日がハッピーになる。
この投稿には「勇気出して機会があったらやってみます！」「うさささんのエピソードを知ってもっともっと頑張りたいなと思いました！」といったコメントが寄せられていました。うさささんの投稿をきっかけに、新たな優しさの輪が広がりそうです！
手話だけでなく第二言語なども、気持ちが伝わる瞬間はうれしいものですね。ぽかぽかと心に染みる、素敵なエピソードでした。
記事作成: minaduki23
（配信元: ママリ）