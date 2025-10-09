11月15、16日に東京ドームで開催される強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025日本VS韓国」に臨む侍ジャパンメンバーが8日、東京都内で発表された。選出された阪神・森下翔太外野手（25）は「勝負強さ」と「打点」のアピールを掲げた。来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の選考につながる大事な試合で活躍することで、ドジャース・大谷翔平投手（31）との“共闘”を熱望した。

侍ジャパンの一員に選出された森下の目指す到達地点が明確に定まった。「メジャーのトップで戦っている方たちと同じ空間にいられるだけで分かりやすい目標になる。テレビで見ているものを肌で感じることでイメージしやすくなる」。思い描いたのは、世界最高峰の舞台で躍動するドジャース・大谷らとの“共闘”だった。

「3月（のWBCに）も選ばれたら自分も刺激になると思う」

メジャー通の25歳は現在、海の向こうで激闘が繰り広げられているポストシーズンも欠かさず見る。大谷を筆頭に、同じ右打ちの強打の外野手であるカブス・鈴木の打撃フォームは常に参考材料としている。2人は来春3月に開催されるWBCで日本代表に招集される可能性があり、憧れを抱くトップ選手との“共演”を果たすために、まずは11月の韓国との2連戦でのアピールを期した。

「勝負強さと打点。点を取れる能力は短期決戦において凄く必要な力だと思う」

昨秋の「プレミア12」の全9試合で4番に座り、打率・357（28打数10安打）、1本塁打、9打点をマーク。最も活躍した選手として選ばれる「プレーヤー・オブ・ザ・ゲーム」に3度選出された。今年7月には、視察に訪れた井端監督から「森下選手は昨年4番で使わせてもらいましたし、チャンスに強いので次のWBCでも期待したい」との言葉をもらっている。

持ち前の勝負強さを発揮できれば、本大会への選出切符はおのずと近づいてくる。プロ1年目の23年から主要国際大会の全てで井端ジャパンに選出されている森下は言った。「メインは3月（の本大会）。自分の100％以上（の力）は出ないと思うので、100％に近いパフォーマンスを出せたら。短期決戦でも自分はできる。という自信がある」。担うべき役割を全うした先に、春の大舞台がある。 （石崎 祥平）