◇フェニックス・リーグ 阪神2-1西武（2025年10月8日 南郷）

万全仕上げだ。阪神・才木浩人投手（26）が8日、みやざきフェニックス・リーグの西武戦に先発。6回を無安打無失点、5奪三振と、完璧な内容を披露した。15日から始まるクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）では第2戦の先発が見込まれる右腕。課題だったフォークも随所で決まり、本番に向けたリハーサルを最高の形で終えた。

打者を圧倒する投球。これが本来の才木の姿だ。先発で6回無安打無失点、5奪三振。CSファイナルS第2戦登板へ向けたリハーサルを完璧に終え、臨戦態勢は整った。

「やりたいこともできましたし、フォークの感じも凄く良かった。あとは甲子園に戻って、そこのマウンドでしっかり投げて、というところ。調整にしては凄く良かったなと思います」

初回を無失点で立ち上がると、もう勢いは止まらない。変化球を変幻自在に操り、2〜4回は3イニング連続3者凡退。6回は龍山を空振り三振、オケムを中飛、斎藤を右飛と、打者3人とも直球で封じ込めた。走者を背負ったのは、初回先頭に与えた四球と5回1死からの振り逃げ（三振と暴投）だけ。「しっかりコントロールできたので良かったと思います」とうなずいた。

今季終盤に精度が悪く、課題に挙げていたフォークの輝きを取り戻した。この日はカウント球としても使い、フォークで奪ったアウトは3つ。「シーズン中は微妙やなって感じでしたけど、アナリストの方と話しながら、いろいろ感覚を確かめながらやっていた。それが凄く今ハマってきたかな」と試行錯誤が実りつつある。

久しぶりのマウンドでも、ブランクを感じさせなかった。前回9月22日のヤクルト戦ではライナーが右足首付近を直撃し、6回途中で降板。その日以来16日ぶりの実戦登板で順調な仕上がりを示し、藤川監督からも「最後の1イニングは体のトレーニングみたいなものでいきましたから、これでいいリカバリーがあれば、回復さえしっかりすればいい準備ができるんじゃないかな」と太鼓判を押された。

昨年はDeNAとのCSファーストS第1戦に先発し、5回7安打1失点で敗戦投手になった。「今日の感じは凄く良かったので、この感覚でCSに入れたら」。悔しさを胸に、再び臨む大舞台。自身初タイトルとなる最優秀防御率を獲得するなど進化を続ける右腕が、村上とともに藤川阪神の日本一ロードをけん引する。（山手 あかり）

≪ポストシーズン3戦未勝利≫才木（神）はポストシーズン通算3試合で0勝1敗と未勝利。22年はCSファーストS3回戦のDeNA戦に先発し、2回1/3を2失点。23年は日本シリーズ4回戦で先発し、5回1失点で勝利投手の権利を持って降板後、救援陣が同点に追い付かれた。24年はCSファーストS1回戦のDeNA戦で5回7安打1失点ながら、打線の援護がなく敗戦投手となった。