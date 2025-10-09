「フェニックス・リーグ、西武１−２阪神」（８日、南郷スタジアム）

阪神の才木浩人投手が６回爛痢璽痢辞瓩鯣簣した。先発予定のＣＳファイナルＳ第２戦へ順調な仕上がり。打線では、豊田寛外野手が初回に先制本塁打を放つなどＣＳ出場をアピールした。藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−才木は久しぶりの実戦でしっかりしたステップを踏めた。

「そうですね。間が空いていたので、コンディション作りと。最後の１イニングは体のトレーニングみたいなものでいきましたから」

−あとはＣＳに向けてコンディションを整えてもらう。

「（南郷の）マウンドが少し柔らかいので、張り方とか体への負担のきかたが少し違うけど、必ず良くはなるので。どこも悪くないですから。あとは本人が任された日で登板すれば、というところですね」

−豊田は初見の打ちづらい投手からで価値がある。

「自分は今、クライマックスに向かうチームの監督でありますから。相手投手の良さっていうのは、監督という立場を外せば、良かったですよ、非常に。冨士投手も最後の投手も良かったですね、４１番の選手（成田）も。この立場ではなくてね、評論家としては言えますけど。でも仕事が違うんでね」