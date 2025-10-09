野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（５０）が８日、都内で会見を行い、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−韓国」（１１月１５、１６日・東京ドーム）の代表メンバー２８人を発表。阪神からは森下翔太外野手（２５）、及川雅貴投手（２４）、坂本誠志郎捕手（３１）が選出された。森下は来年３月のＷＢＣで、メジャー組との“共闘”を熱望し、まずは１１月にアピールする意気込みだ。

昨年のプレミア１２に続き、森下が日の丸を背負うことになる。「うれしいです。一流の選手たちと集まってプレーできるのはすごく楽しみ」。快晴のＳＧＬスタジアムで喜びを語った。

もちろん見据える先は来年３月のＷＢＣ。まだＭＬＢ組の参戦は不明だが、ドジャース・大谷らと“共闘”の可能性はある。「同じフィールドでプレーして、感じる部分がたくさんあると思う。メジャーのトップで戦ってる方たちと同じ空間にいれるだけで、自分も刺激になる」。世界で活躍する選手とともに、日の丸のユニホームに袖を通す。一つの大きな目標だ。

憧れてきた侍ジャパンの雄姿。「テレビで見て刺激を受けて、いつかはあの舞台で世界と戦ってみたい」。幼い頃の夢は次第に目標へと変わっている。昨年１１月のプレミア１２では、世界一にこそ届かなかったが、全試合で４番を務め、打率・３５７、１本塁打９打点の大活躍。世界最高峰の大会に出ることが、現実味を帯びてきた。

ただ、ＷＢＣ出場には激しいポジション争いが待っている。外野にはカブスの鈴木やレッドソックスの吉田とメジャーで活躍する選手に加え、日本でも実績のある選手がそろう。森下にとって、今回の強化試合は格好のアピールの場。「打点じゃないですかね。短期決戦においてすごく必要な力だと思う」。持ち前の勝負強さを発揮し、代表の座をたぐり寄せたい。

「自分の１００％に近いパフォーマンスを出せたら」。１週間後からはポストシーズンが始まる。終われば息をつく間もなく、侍ジャパンでの戦いが待っている森下。目標を達成すべく、ノンストップで駆け抜ける。