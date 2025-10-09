「フェニックス・リーグ、西武１−２阪神」（８日、南郷スタジアム）

自身初のポストシーズン出場へ希望の一発だ。阪神・豊田寛外野手が先制ソロを放って、今年のフェニックス・リーグでの“虎１号”をマーク。「今まで結果が出てなかったので、思い切ってやるしかないと思って。ファーストストライクからどんどんと思って打席に入って、ああいう結果になって良かったです」。１週間後に迫ったＣＳファイナルのメンバー入りへ、堂々の名乗りを上げた。

「３番・右翼」でフェニックス・リーグ３戦目にして初スタメン。与えられたアピールのチャンスを逃すわけにはいかない。初回２死の第１打席、プロ１年目の変則左腕・冨士と対峙（たいじ）。見慣れないフォームを相手にも果敢に攻めて、１ボールからの２球目、直球にバットを振り抜いた。曇天へ高々と舞い上がった打球は、左翼フェンスを越えて無人の芝生席に着弾した。

ＣＳサバイバル合戦に身を置きながら、先制アーチだけでは満足しない。「結果が僕の立場では必要だと思うので、何とかもう一本という気持ちではずっといたんで」。七回先頭では右中間を破る二塁打で、追加点をお膳立てした。

闘争心が伝わるマルチ安打に、藤川監督も「危機感というか、メンバーに入らなければというのが、つながってくるとは思います」と納得の表情。シーズンでは得点圏打率・３０８という勝負強さを残した。残りの限りある時間に指揮官の信頼を積み重ねて、短期決戦でも持ち味を発揮する。