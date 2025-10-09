「フェニックス・リーグ、西武１−２阪神」（８日、南郷スタジアム）

万全を強調する圧巻の投球だ。阪神の才木浩人投手（２６）が８日、みやざきフェニックス・リーグの西武戦（南郷）で６回“ノーノー”を披露した。先発して負傷で緊急降板した９月２２日・ヤクルト戦（神宮）以来の登板で、フォークにも手応えをつかみ、不安を一掃する“満点快投”となった。先発予定のＣＳファイナルＳ第２戦へ、順調な仕上がりを見せた。

降板後、才木はすがすがしい表情で囲み取材に現れた。明るいトーンで時折笑みを浮かべながら振り返った。

「やりたいことはできたし、フォークの感じもすごく良かったし、後は甲子園に戻ってそこのマウンドでしっかり投げてっていうところ。調整にしてはすごく良かった」

今季、状態が上がらず苦しんだフォークがさえた。二回２死ではフルカウントからの７球目に、低く沈むキレのあるフォークを投じて空振り三振を奪った。走者を出したのは初回先頭への四球と五回の振り逃げのみ。最速１５３キロを計時し、６回無安打無失点５奪三振と西武打線を圧倒した。

六回は“志願”してマウンドに上がった。「変化球のカウントとか、フォークの感じ。（相手が）早打ちだったので、早めにやりたいことをやっちゃおう」とＣＳ前最終実戦で入念に確認を行った。前回の先発は９月２２日・ヤクルト戦（神宮）。右足くるぶしに打球が直撃して緊急降板して以来の登板となったが、状態の良さを強調する７６球とした。

空いた２週間の間にフォークを修正した。「アナリストの方と話しながら、回転だったりとか、いろいろ感覚を確かめながらやってきた」。レギュラーシーズンは「微妙」だった球種を短期間で集中的に調整し、「今日の感じはすごく良かったので、この感覚でＣＳに入れたらいいかな」と手応えを口にした。

藤川監督は「これで回復さえすれば、いい準備ができるんじゃないかな。あとはチームとして気持ちを高めるところに、彼はもう入っていけるんじゃないですかね」と目尻を下げた。バッテリーを組んだ坂本は「もっと（レギュラーシーズンで）ああいうフォーク投げろよって感じです」と冗談めかして完成度にうなずいた。

今季は２４試合に登板して１２勝６敗。さらに防御率１・５５で最優秀防御率のタイトルを初獲得し、周囲はもちろんのこと指揮官からの信頼も得てきた。「調整としてはすごくいいものができたし、またＣＳまでの間でしっかりフィジカルコンディションを整えていければ」と才木。準備は万全。先発予定のＣＳファイナルＳ第２戦に向け、“完全状態”を作り上げる。