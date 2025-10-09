ポストシーズンの１０月に活躍する選手の代名詞「ミスター・オクトーバー」になるのは誰か。トラ番記者がイチ推し選手を紹介する企画の第２回は、アメリカでもポストシーズンの経験がある、ニック・ネルソン投手（２９）を取り上げる。

◇ ◇

自身初となる日本でのポストシーズンへ、ネルソンは気持ちを高ぶらせている。「甲子園のお客さんがどれだけ熱狂的になるのかが楽しみ。そこで投げられたらいいなと思う」。虎党の大歓声を背に受け、マウンドで躍動する姿を思い浮かべていた。

メジャー時代には２度、ポストシーズンを経験。日本特有の期間に戸惑いもある。メジャーではレギュラーシーズン終了２日後には、ワイルドカードシリーズが始まる。「正直空きすぎるなって思う部分もある」とリーグ優勝チームが約２週間、公式戦から離れることには驚いた。

それでも、ダブルヘッダーをこなすなどタイトな日程を消化し、直後にポストシーズンが始まる厳しいスケジュールよりは、体の面での負担は少ない。「休むところは休んで、時間をかけて準備できることもある」と前向きに捉え、調整を進めている。

来日１年目となった今季は、キャンプから中継ぎとしてスタート。オープン戦での故障もあり、開幕は２軍で迎えた。５月に１軍に昇格してからは、安定した投球を続けたが、夏場に調子を落とし降格となった。

ただ、メジャー時代もマイナーと行き来するなど、苦労の多かった男は、簡単にはめげず、自らと向き合った。さらにそのタイミングで、手続きの関係で遅れていた家族が来日。「抹消されて家族と過ごせた。いい時間になって気持ちを切り替えることができた」と精神的にも余裕ができた。

シーズン終盤の９月からは先発に転向。「過去に経験があったから焦ることはなかった。全くやったことのないことを、するわけではなかったからね」。適応力の高さも見せ、ポストシーズンの戦力として、名乗りを上げた。

デュプランティエやビーズリーといった、同郷の選手の支え。さらには日本人選手とも打ち解け「いい友達ができた」と充実の日々を送っている。「みんなと野球をしていて楽しい。まだ早いけど、来年も（日本に）帰ってきたいと思ってます」。すっかり心は虎戦士だ。

２年ぶりの日本一を目指す戦いが迫る。「言われたところで全力で腕を振ろうと思っている。出し切ります」と気合十分。任されたマウンドで自らの役割を果たすだけだ。（デイリースポーツ・滋野航太）