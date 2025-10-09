初タイトルに一歩届かなかった理由は――。阪神・及川雅貴投手（２４）が、８日に侍ジャパン強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本ｖｓ韓国」（１１月１５、１６日＝東京ドーム）の代表メンバーに選出された。

二軍球場・ＳＧＬスタジアムでの残留練習後、左腕は「うれしいです。日本を背負って戦うので、しっかり対応していい投球ができれば」と笑顔。来年３月に開催される「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」に向けても「（前回大会を見て）すごく感動して、自分もチャンスがあれば出ていたいと思っていたので。しっかりアピールできれば」と意気込んだ。

今季はリーグ最多の６６試合に登板し、６勝３敗４６ホールド、防御率０・８７と驚異的な成績をマーク。しかし、５２ホールドポイント（ＨＰ）は巨人・大勢に２差で及ばず、惜しくも最優秀中継ぎ賞のタイトルには届かなかった。

チーム関係者は「タイトルを取らせてあげたかったという思いはありますよね。素晴らしい数字を残しているわけだから」と語った上で、背景をこう説明する。

「５、６月は藤川監督も言っていた通り、チームとしてブルペンの形をつくっている時期。ホールド・シチュエーションじゃない点差が開いた場面での登板もあったからね」。どんな場面でもフル回転していた爛織侫優垢記瓩、タイトルには響いた格好となった。

及川はそれでも早くも気持ちを切り替え、次を見据える。「常に危機感を感じてやっていますし。ＣＳ、強化試合に向けてしっかり準備していければと思います」と表情を引き締めた。

自身初タイトルこそ逃したもののポストシーズン、そして侍ジャパン強化試合の大舞台が待っている。プロ６年目で大きく飛躍を遂げた左腕は、さらなる高みを目指して腕を磨き続ける。

