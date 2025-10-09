ＢＥ：ＦＩＲＳＴのメンバーで俳優の三山凌輝（２６）が、動物愛護活動を本格的に開始する意向であることが分かった。妻で女優の趣里（３５）の第１子出産のタイミングでペットを飼い始めたことを明かし、ＳＮＳなどで疑問視されたが、動物への思いは本物だった。

三山がＳＮＳをザワつかせたきっかけは、９月１０日のインスタグラムへの投稿だった。「我が家に新しい家族」と記し、子犬のゴールデンレトリバーを飼い始めて「もん」と名付けたと告白。８月２９日のインスタで趣里との結婚と第１子妊娠を発表したばかりだった。

一般的に妊婦は出産前後では体調がすぐれず、無事出産しても夫婦で慌ただしい。また、ペットを飼い始めた後、子どもが犬アレルギー、猫アレルギーを持っていることが分かれば、どう飼育していくかの決断を迫られる。

これらの事情がありながら、妻の出産のタイミングでペットを飼い始めたことにＳＮＳで疑問視され、週刊誌では批判的に報じられていた。

それでも三山は９月２６日のインスタで第１子誕生を報告後、１０月１日のインスタで保護犬を引き取って飼い始め、「ベネ」と名付けたと明かした。「野良犬の存在を少しでも多く知ってもらえるきっかけになったり、助かる命が増え、殺処分が無くなる世界線にしていきたい」と記していた。

動物への思いは本物だった。関係者の話。

「三山さんは動物好きで、犬を２匹飼い始めただけでなく、動物愛護活動を本格化させる意向です。かねてそういった活動をしたいとの考えがあり、関係各所との打ち合わせを重ねています。具体的にはペットの殺処分撲滅への活動、保護犬・猫と里親の仲介、災害時のシェルターの整備などがあると思われます」

三山は趣里との結婚前から犬を飼育しており、その知識は豊富だ。昨年１１月にはＸ（旧ツイッター）で愛犬のダックスフンド、ビションフリーゼを紹介している。新たに２匹を招き入れ、三山家は夫妻と子ども、４匹の犬でにぎやかになったわけだ。

三山は一連の女性問題で俳優業、アーティスト業は開店休業状態だが、活動再開の準備は進めていると思われる。それと並行して狷以愛護家瓩箸靴討盂萋阿靴討いことになりそうだ。