プロレスは長寿サプリメント！？ ノアの秋のビッグマッチ「ＷＲＥＳＴＬＥ ＯＤＹＳＳＥＹ」（１１日、東京・両国国技館）でゲスト解説を務めるフリーアナウンサーの古舘伊知郎（舘は舎へんに官＝７０）が意気込みを語った。実況ではなく解説としてプロレス中継にかかわるのは初で気合十分。今回をきっかけにシニア層の爛廛蹈譽慌鶺↓瓩領れを生みだしたい考えだ。

古舘は、１１日の大会を生中継する「ＡＢＥＭＡ」でゲスト解説を務める。プロレス実況で絶大な人気を誇った古舘だが、解説を務めるのは意外にも初めてとのことだ。そんな中、同じくゲスト解説を務める武藤敬司と９日から配信される事前番組で再会。一昨年２月の引退試合で詩を朗読した武藤と昔話に花を咲かせつつ「塩野（潤二）アナウンサーのマイクを奪ってひんしゅくを買いましょうか？」と、当日の犲其珪茲端茲雖瓩鰺醜陲垢襪覆標鉄楡瓩鬚気裂させた。

そんな古舘はＳＮＳなどで度々プロレス界の動向をチェックしてきたが、今回の狃蕾鮴皚瓩鯀阿鵬めてノアの後楽園ホール大会を観戦した。その際、選手と観客の「距離感」に自らが実況をしていた時代との違いを痛感したという。

「昔はお客さんとリング上のレスラーには深くて幅広の長い川があったわけですよ。いわば犧ヾ澆犯犂澂瓩如観客はせいぜいヤジや物を投げるくらいだった。ところが今はその川幅が狭くなって、お客さんも参加しているんですよね。神輿がレスラーで、ファンがそれを引っ張っている。その一体感が楽しくて面白かったですね」

古舘は、そんな昭和時代と違う爛┘鵐織畧瓩あるからこそ、プロレスから離れてしまったシニア層にも新たな楽しみとなると指摘。今回のオファーを受けた際にも「関係者からも『シニア層を引き付けたいから、古舘さんみたいな違和感をぶち込みたい』って言われたんですよ」と振り返り「プロレスにシニア層を誘う犁勸き瓩砲覆蠅燭い任垢諭廚伴身の役割を定めた。

そのためにも、今回を点で終わらせず線にしたいところだ。古舘は「そういう意味でも、今度の両国大会が一つの試金石、分水嶺になるわけです。ここで評判悪くて爐い覦嫐がない瓩箸覆辰燭藹わりだと思います。でももし爐修海修殻滅鬚い犬磴覆い瓩箸覆譴弌帖廚販呂鮃める。「マイクを奪って一部実況して『節度を持った乱暴者を演じてくれた』という評価があったら、次は実況のオファーが来るかもしれない。藤波辰爾も引退してないわけだから！」とプロレス実況への猊帰瓩砲皸嬪澆鮓せた。

このまま、シニア層をプロレス界に呼び戻す旗手となれるか。「年寄り来たれ！ 人生１００年の時代にこそ、プロレスというサプリメントだ！」と語気を強める古舘はやる気に満ちあふれている。