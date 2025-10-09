Ｓｎｏｗ Ｍａｎ目黒蓮 お金に興味なしの「自炊生活」 背景に下積み時代の記憶
Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・目黒蓮（２８）が売れに売れている。
１２日から放送スタートするＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（主演・妻夫木聡）で、目黒は物語の鍵を握る重要な役で出演することが発表済み。詳細は作中で明らかになるが、同局看板ドラマ枠である「日曜劇場」初出演で、大役を演じることは間違いない。
９月には自身がアンバサダーを務める海外ブランド「ＦＥＮＤＩ」の「２０２６年春夏ウィメンズ・メンズコレクション」に参加するため、イタリア・ミラノを訪問。来年には浜辺美波とのダブル主演映画「ほどなく、お別れです」と、主演映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯ ＤＡＹＳ」の公開が控えており、超多忙といっても過言でない日々だ。
今年２月公開の主演映画「劇場版 トリリオンゲーム」も公開から２か月あまりで興行収入２０億円超えの大ヒットしたことも記憶に新しい。真っ直ぐでまじめな性格で知られる目黒でもこれだけ売れれば、ド派手な生活になってもおかしくないが、犒実ぶり瓩亙僂錣蕕覆い箸いΑテレビ局関係者の話。
「物欲があまりないため、狠金が趣味瓩里茲Δ弊験茲砲覆辰討い襪箸。忙しくなっても体調管理のためにできるだけ自炊もしており、スーパーで高級食材を買うことが目黒さんにとってはぜいたくの一つ。自炊は気分を切り替えるリラックス方法にもなっている」
その背景には、売れるまでの苦労があるからだという。
「目黒さんは２２年のフジテレビ系ドラマ『ｓｉｌｅｎｔ』で一気に注目されたが、実際はＳｎｏｗ Ｍａｎとしてデビューするまで１０年近い下積みを経験している。その時の苦労が刷り込まれている」（同）
目黒はどこまで売れるのだろうか。