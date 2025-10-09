◆みやざきフェニックス・リーグ 韓国ハンファ０―１２巨人（８日・ＳＯＫＫＥＮ）

巨人の岸田行倫捕手（２８）が８日、侍選出“御礼弾”をたたき込んだ。この日、侍ジャパン強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」のメンバーに選出。参加中の「みやざきフェニックス・リーグ」の韓国ハンファ戦（ＳＯＫＫＥＮ）で、８回先頭で左越えソロを放つなど２安打を放ち、「実戦の場に立てたことが本当に良かった。ＣＳが始まるので、結果が大事。何とか泥臭くやっていきたい」と力を込めた。

自身２度目のトップチーム選出となったが、今回は大きな意味を持つ強化試合となりそうだ。今回、捕手は若月（オリックス）、坂本（阪神）、中村悠（ヤクルト）と４人が選出されており、来年のＷＢＣメンバー入りをかけた“激戦区”でもある。今季、得点圏打率３割５分９厘をマークした勝負強い打撃と、リーグ２位の盗塁阻止率４割１分９厘の強肩でアピールする。

「代表の舞台では学ぶことも多いと思いますが、捕手としてしっかり投手を支え、打撃でもチームに貢献できるよう全力を尽くします」。日の丸を背負う責任感も胸に、混沌（こんとん）とする侍の正捕手争いを勝ち抜く。