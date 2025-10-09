１１月１５、１６日に東京Ｄで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」のメンバー２８選手が８日、発表された。

都内のホテルで会見に臨んだ井端弘和監督（５０）は韓国戦で重視するポイントを「特に二遊間と外野の１ポジション。二遊間はちょっと多めに呼んでいますので、きっちり見極めて」と明かした。

今回選出した内野手で今季はＤｅＮＡ・牧、ソフトバンク・牧原大が主に二塁を守った。楽天・村林は三塁に遊撃、広島・小園は二塁、三塁、遊撃、ソフトバンク・野村は二塁、遊撃と複数ポジションＯＫ。小園には「今回もショート、セカンドに挑戦してほしい」と期待した。井端監督は「今まで呼んだ選手も交ぜて考えたい」と巨人・吉川、オリックス・太田、紅林らも候補に熟考する。

ＷＢＣの外野陣はメジャー組ではカブスの鈴木、カージナルスのヌートバー、Ｒソックスの吉田が有力候補。井端監督は国内組ではソフトバンク・近藤、周東を評価しているが、韓国戦は故障の影響などを考慮して選出しなかった。左脇腹痛の近藤の回復状況次第では、阪神・森下がＷＢＣメンバーに入る可能性はある。