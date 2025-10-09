◆みやざきフェニックス・リーグ 韓国ハンファ０―１２巨人（８日・ＳＯＫＫＥＮ）

巨人・森田駿哉投手（２８）が２番手で５回無失点とアピールに成功。クライマックスシリーズ（ＣＳ）最終ステージ（Ｓ）での先発が検討されていることが分かった。

手応えを深めた５イニングだった。森田は先発・田中将の後を受けて５回から登板。球場表示で最速１４９キロの直球やスライダー、チェンジアップを低めに集めてハンファ打線を２安打で０封した。「全体的にまとまっていた。直球の強さも出てきていると思うので、もっと継続していきたい」。２年目左腕が、阪神とのＣＳ最終Ｓで先発に抜てきされる可能性が浮上した。

１１日から始まるＤｅＮＡとのＣＳ第１Ｓでは、第１戦から山崎、戸郷、横川が先発予定。その先にある最終Ｓでは、田中将の登板も予定されている。第１Ｓの試合数で流動的ではあるが、今季プロ初勝利を含む３勝を挙げた森田が“第５の男”として、今季対戦がなかった猛虎打線に立ち向かう。

首脳陣の期待に応える投球内容だった。試合前、内海投手コーチからは「３球で１ボール２ストライクにしていこう」と課題を与えられ、すぐに実践。三塁を踏ませない快投で応え、「直球も低めに行く球が多かったので、感覚的には少しずつ良くなってきている。（１軍に）呼ばれたときにしっかりと結果を残せる準備をやっていけたら」。下克上での日本一へ向けた戦力になるため、万全の準備を進めていく。