オリオールズ・菅野智之投手（３５）は、チームで唯一１年間ローテを回り、巨人時代を含め自己最多の３０登板で１０勝１０敗、防御率４・６４だった。

＊ ＊ ＊

菅野にとって環境面など日本時代とはさまざまな違いを感じながら過ごしてきたであろう１年。９月に米国に渡って思いを聞くと、「考えても仕方がないことを考えるのはやめようって決めていた。だからそこらへんは何とも思わないかな」と気にも留めないように返ってきた。昨年末に「全部受け入れる気持ちでいかないと」と話していたのを思い出した。心持ちを変えることなく全うした姿があった。

日本では、先発投手は登板日以外は基本的にベンチに入らないが、米国では違う。「ずっとベンチで試合を見ていて、『やっぱりこういう流れだと点が入るな』とかも感じたりすることもある」。新鮮に、前向きに時を刻んでいたようだ。

３０登板した中で中５日と中４日は計２１度。それでも「日本と違って１２０球とかを投げることもないし、日本にいる時も中５日は平気だった。今となっては中６日空くとちょっと空きすぎな感じはする」。登板２日前の４０球程度のブルペンでの投球練習など、日々の調整は日本時代と変えずにローテを回り切った。

「さらに上を目指したいと思えた」という舞台。１年契約でＦＡとなるが、多くの経験を携えた来年は、さらなる輝きを日本のファンにも届けてくれるはずだ。（田中 哲）