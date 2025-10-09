巨人・丸佳浩外野手（３６）が、打撃のマイナーチェンジに着手している。シーズン最終盤に打席の立ち位置を約１５センチ、ベース寄りに変更。ＣＳ直前で踏み切った判断の裏側に「Ｇを読む」で迫る。

＊ ＊ ＊

外への逃げ球を完璧に捉えた。１日・中日戦（東京Ｄ）の初回先頭、丸は右腕・草加の６球目のツーシームを右中間二塁打。４回も中堅フェンス直撃のツーベースを放ち、出場４試合ぶりのマルチで今季を締めくくった。６、７日の練習試合（東京Ｄ）は計３安打。「終わりよければ全てよしとまではいかないですけど。ＣＳでもね、チームも僕も次につながる試合をしたい」とポストシーズンへ着々と状態を上げている。

９月２８日・ヤクルト戦（神宮）から打席の立ち位置を半足分（約１５センチ）ベース寄りに変更。軸足の左足が捕手側の白線にかかり、外角にヒットゾーンが広がった。９月は１８打席無安打を経験し「結果が出てないときこそ変えるチャンス」とシーズン中で大胆にスタイルチェンジ。巨人加入後最多タイの２７発を放った２２年以来の試みだといい「３年たってるわけだから。その時の意識が今、当てはまるとは限らない」と感覚を呼び起こしながら快音を取り戻している。

「来年以降も見据えて」と変更の意図を明かした背番号８。短期限定の決断ではないが、ベイ投手陣攻略につながるかもしれない。ＤｅＮＡはＣＳ第１Ｓ（横浜）でケイ、ジャクソン、東の順で先発予定だ。左打者の外角へ逃げるスライダーを多投するケイ、多彩な球種を外角へ出し入れする東。両左腕に対し、丸の新しいアプローチが結果的に「対策」となる可能性は十分にある。

「年を取れば取るほど、うまくいってない方がワクワクする。いろいろ（試行錯誤）できちゃうから」と飽くなき向上心が原動力。広島時代から９度目となるＣＳに向けて、心の炎は燃えたぎっている。「まだシーズン終わってほしくないな、と。どんどん試合出たいなっていう気持ちもある」。進化を続けるベテランが、下克上の秋を先導する。（内田 拓希）