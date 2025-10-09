©ABCテレビ

海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにケンドーコバヤシを迎え、鬼越トマホークが大阪のオシャレな店を巡る「奥さまを喜ばせたい！大阪シュッとグルメ」と、女装姿がかわいすぎるあの芸人が歌舞伎の女方に挑戦する「レインボー池田の女方入門」をテーマにお届けする。

©ABCテレビ

「奥さまを喜ばせたい！大阪シュッとグルメ！」では、大阪のコテコテイメージを覆すオシャレ＝シュッとしたお店に鬼越トマホークをご案内！ 元アイドルのキュートな奥さまとラブラブの良ちゃん。大阪で仕事があるとき、旅行がてら奥さまも一緒に来阪し、食事に出かけることもあるという。そこで、奥さまが喜ぶこと間違いなしのシュッとしたグルメ「シュッとグルメ」のお店を厳選。浅越ゴエのナビゲートで、鬼越がその極上メニューを味わい尽くす！

©ABCテレビ©ABCテレビ



大阪といえば「どうせ粉もんしかないんでしょ？」と思っていたという良ちゃんの度肝を抜く1軒目は、北新地の鉄板焼き店。高級感あふれる店内で、ソムリエが選んだワインと鉄板焼きのマリアージュが楽しめるまさに「シュッとした」お店だ。「大阪にこんなとこが？」と大興奮の良ちゃんだが、看板メニューが「お好み焼き」と聞き、一気に脱力!? 「ちょっと待って」「やっぱり粉もんですやん！」と文句タラタラで…。ところが、予想外のオシャレな一品に「これは映えるわ」「めっちゃ上品！」と目を見張ることに！ 「俺らの知ってる粉もんじゃない！」と金ちゃんもうなった新感覚のお好み焼きとは？

©ABCテレビ©ABCテレビ©ABCテレビ

2軒目は、裏なんばのお店。カフェかスイーツ店のような外観だが、実はこちら、昨年オープンした話題の立ち飲み屋さん。パンにさまざまな具をのせた軽食「ブルスケッタ」をアテにお酒を飲む「パン飲み」が楽しめるという。甘いスイーツ系のブルスケッタにスッキリした苦味のハイボールを合わせるなど、極上のマッチングに鬼越の2人も「合うわ～」「うまっ！」とどハマり！

©ABCテレビ

3軒目は、昭和町にある隠れ家イタリアン。国の登録有形文化財に登録された築100年の長屋を改装したお店で、お客さんはなんと1日1組限定。特別な日の大事な席に使われることが多いというこちらのアートのようなこだわりグルメコースに「こんなの食べたことない」と良ちゃんも悶絶する！

©ABCテレビ

海原やすよ ともこ司会『～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。