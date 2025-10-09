広島・新井監督が、広島市南区の球団事務所に松田元（はじめ）オーナーを訪ね、5位に終わった今季の戦いぶりを報告。続投要請を快諾し、エースと4番を育てながら「優勝を目指して頑張りたい。期待に応えたい」と改めて宣言した。

同時に、物議を醸した4日の発言を釈明した。今季最終戦後のセレモニーで発した「来季も苦しみは続くと思う」というフレーズ。優勝を諦めているかのような表現と捉えられて野次やブーイングが起こり、指揮官はグラウンド上で16秒間、不満の声を黙って聞き入っていた。

「私の言葉足らずで心配をおかけした。優勝を目指して頑張るのは当然のことなので、言わなくても（理解してもらえる）という思いだった。謝りたい。今季以上に厳しい道のりになるかもしれないけど、絶対に巻き返すという気持ちです」

そのためにはチームの核となる選手を育てる必要がある。「投手も野手も中心になる選手を育てないといけない。エースと4番。これは本当に大切だと感じた」。変革期と位置づけ、世代交代を図る中での喫緊の課題だ。

今季初の開幕投手に指名した森下は6勝14敗。左腕・床田にしても9勝（12敗）止まりで、2桁勝利を挙げた投手はいない。小園が初タイトルで首位打者と最高出塁率の2冠に輝き、中村奨が8年目にして台頭した野手も、中軸は固定できなかった。

「日本人選手が中心に座るのが理想。マネジメントする立場として反省がいろいろあるので、来季にしっかりつなげていきたい」

豊富でない戦力の中で根気強く種をまき、辛抱強く発芽を待った就任3年目。キャンプでは質と量を追求しながら、来季の収穫へと結びつける覚悟だ。（江尾 卓也）