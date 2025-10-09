

ベネッセコーポレーション（以下、ベネッセ）が「ネクストキャリア支援制度の実施について」という希望退職者募集のニュースリリースを公表したのは、今年6月3日のことだった。

「ネクストキャリア支援」と“社員のため”を強調してはいるが、いわゆる人員削減策でしかないという声も聞こえてくる。一部のマスコミでは、「強硬な“リストラ”そのもの」と対象になったベテラン社員の証言も紹介されたりしているが、ベネッセ社員に直接取材してみると、違う側面も垣間見えてきた。

リストラ？前向きに捉える若手も

今回の希望退職者の対象は管理職を除いた35歳以上の一般社員である。この対象から外れる35歳未満の社員であるAさんは、次のように語る。

「若い社員には、『上が開けた』という捉え方も多いと思います。社内のポジション的に上がつかえている状態でしたから、今回の希望退職で35歳以上が辞めれば、自分が上のポジションになれる可能性は高くなります」

強制的な退職勧奨があったかどうかについては、「対象者と直接話したわけではないので詳しいことはわかりませんが、制度の対象となっている人が呼び出されて複数回にわたって1対1の面談が行われていたという話は聞きました。退職を強制する発言があったかどうかはわかりません」という答えだった。

社員にとって今回の希望退職者の募集は“寝耳に水”の出来事だったのか。その質問に、「そうでもありません。社長が交代したとき、『人員削減が始まる』という噂が社内で結構ありました」との答えが戻ってきた。

今年1月1日付で、それまで社長だった小林仁氏が、新たに設立する介護・保育事業の中間持株会社であるベネッセスタイルケアグループの社長に移り、代わって会長だった岩瀬大輔氏が新社長に就任している。

それが、本格的な改革に着手する“狼煙”であり、その一環で人員削減もありうると社内的には受けとられていたというのだ。

2024年のMBOも影響か

「もっと言えば、2024年5月にプライベート・エクイティファンドのEQTと組んでのMBO（経営陣による買収）で親会社のベネッセホールディングスが上場廃止し、それで人員削減は避けられないとの噂はありました。

というのもEQTがずっと関わるわけではなく、2030年ごろには撤退することが既定路線だともいわれていたからです。それまでに経営を建て直してEQTへの負債を返済する必要があります。経営建て直しにはコストカットが必要で、人件費削減も避けられないはずです」

EQTは、北欧最大のプライベート・エクイティファンドで、スウェーデンの富豪一族ヴァレンベリ家がコントロールしていることから「富豪ファンド」と呼ばれたりもする。

そのEQTがベネッセホールディングスのMBOに投じた資金は約2700億円ともいわれ、2030年に撤退するとしたら、そのときに約2700億円＋αをベネッセホールディングスは支払う必要がある。

そもそもEQTと組んでのMBOを選択したのは、経営建て直しのためだった。2030年という期限があれば、その経営建て直しは急ピッチで進める必要がある。今回の早期退職者募集も、一環ということだ。経営の建て直しが必要な業績悪化を、社員であるAさんはどう見ているのだろうか。

「ベネッセのメイン事業である通信教育事業には、構造的な課題があり、それが解決されないままになっていると、私も思っていました」

ベネッセの通信教育は幼児向けの「こどもちゃれんじ」に始まり、小学生から高校生までをカバーする「進研ゼミ」がある。そのビジネスモデルは低額の「こどもちゃれんじ」で広く顧客を集め、利益率が高い進研ゼミにつなげていくというビジネスモデルだったという。

しかし、その利益率が高い進研ゼミの会員数の減少に、歯止めがかからないといわれる。会員数は2014年には263万人だったが、上場廃止直前の2023年には160万人にまで落ち込んでいる。上場廃止後は、会員数を公開していないが、減少に歯止めがかからない状態だと見られている。

会員数減少の大きなきっかけになったといわれているのが、2014年7月9日に発覚した約3504万件を超える会員情報流出事件だった。ベネッセは情報が流出した会員1人あたり500円分の金券を配布する補償も実施したが、事件で失われた信用を回復することはできず、2015年3月期の連結決算でベネッセホールディングスは最終損益が107億円と、上場以来初の赤字に転落した。

2016年3月期も82億円の赤字で、2017年3月期を含めて3期連続の減収減益になる見通しとなったことで、その責任を取って2016年6月に、事件発覚直前の2014年6月に社長に就任していた原田泳幸氏が辞任している。

会員数減少だけではない「紙にこだわりすぎた」

ただし、「赤字は会員数減少だけが原因ではありません。大きな問題は紙にこだわりすぎたことだと思います」と、Aさんは指摘する。

もともと進研ゼミは、送られてきた紙の教材で学習するスタイルから始まっている。このスタイルは現在でも維持されており、ネットで「進研ゼミ 中学講座」を覗いてみると、この紙教材中心の学習法である「オリジナルスタイル」と日々の学習はタブレット中心でテスト前だけ紙教材を使用する「ハイブリッドスタイル」を選べるようになっている。



一見、利便性が高いように思える。しかし現実は、タブレットやスマホを使ってオンライン専用で学ぶ他社のほうが人気を集めている。手軽だし、何より受講料が安いからだ。

「紙教材を作るには手間も労力も必要で、かなりのコストが必要になります。コスト高で会員も集まらないのでは、明らかに業績に悪影響となります」と、Aさん。この構造を変えなければベネッセの業績浮上は難しいというのだ。

そこはベネッセも理解しているようである。希望退職者募集についてのニュースリリースにも、「デジタルを駆使した競合の新規参入など、年々厳しさを増しております」と書かれている。そして、次のように続いている。

「このたび、当社は事業計画の実現と中長期での持続的な成長に向けた人材ポートフォリオの見直しを目的として、本制度の実施を決定いたしました」

つまり、紙教材ではなくデジタル重視のサービスに転換するために人材の配置を考え直し、不要な人材を整理するために希望退職者を募る、と読める。ニーズに合わせた体制への転換を急速に推し進めようとしている表れが、希望退職者の募集につながっているのだろうか。

これが成功すれば、ベネッセに生きる道があるのかもしれない。ただし、そこまで同社が考えているのかどうか、ニュースリリースの内容だけではわからない。

ベネッセからの回答

実は、ベネッセには対面での取材を申し込んでいた。希望退職者募集の背景には少子化といった環境変化もあるはずで、それをベネッセとしてどう考え、どう対応していこうとしているのか掘り下げて聞いて伝えることが、広く日本の教育全体の現状を把握し、問題理解のヒントがあると考えたからである。

だが受け入れてもらえず、やりとりを繰り返した末に、取材用に送った「質問項目」に対する文書回答だけがベネッセから届いた。ニュースリリースの内容を深めるものでもない。

今回の希望退職者募集の背景には、事業収益が関係しているのではないかという質問には、「当社は非上場化後、業績については開示を差し控えさせていただいております」との回答である。進研ゼミとの関係についても、以下のような回答でしかない。

「もともと当該制度は事業環境変化を受けての人材ポートフォリオの見直しであり、個々の事業の収益と関連した施策という認識はございません」

人材ポートフォリオの見直しは個々の事業の見直しと連動すると想像されるのだが、上記の文書による説明ではあいまいである。進研ゼミの事業縮小が大きく影響しているのでは、という疑問には次のように記してあった。

「当該施策は特定の事業のスリム化を意図したものではございません」

進研ゼミのスリム化を意図したものではない、ということなのだろうか。紙教材とデジタル教材の併存は続ける方針なのだろうか。デジタル化の流れが強まっていることに、どうベネッセは対応しようとしているのだろうか。

そして強制的な退職勧奨があったのではないかとの質問には、以下のようなキッパリとしたコメントが返されてきた。

「当該制度の実施にあたっては、社員一人ひとりと丁寧にコミュニケーションを重ねるとともに、社員の意思を尊重し、個別の状況に配慮した対応を心がけており、ご指摘のような認識はございません」

ベネッセが、希望退職者を募集しなければならないほどの事業変革を迫られていることは間違いない。そこに、非上場という世間の声に影響されることが少ない環境の中で、同社は取り組もうとしている。

ベネッセは教育産業を代表する存在でありつづけてきた会社である。同社が事業変革を迫られているということは、教育産業そのものが大きく変化してきていることを示してもいる。これからの教育を考えていくうえでも、同社の動向には注目する必要がある。

（前屋 毅 ： フリージャーナリスト）