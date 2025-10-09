カスハラ客「早く潰れちまえ！」店で怒鳴る“老害”は自分の父だった…娘が向き合う「古い価値観の呪縛」【著者に聞く】
寿司屋で順番待ちをしていたとき、自分の父親が店内で騒ぎ出した。店員が人数の少ない客をカウンター席に優先的に案内したことに対し、「順番を抜かすな、非常識だぞ！」と怒鳴ったのだ。周囲から冷たい視線を浴びる父親を見て、主人公の栄子は胸を痛める。
■煩わしさと娘の罪悪感
夫と二人暮らしの栄子は、近所に住む80代の両親の言動に煩わしさを感じていた。元教員だった父と、父には逆らわないが昔の価値観を押し付けてくる母。子どもが小さかった頃は面倒を見てくれたありがたい存在だったが、娘の美咲が巣立った今、親の存在が重荷になっていた。
一緒に外出すると店でクレームを言い、悪びれない親の代わりに栄子が謝罪することもあったという。周囲から「老害」と呼ばれるのが自分の親だという現実に、「長女の私が面倒みるしかないよね」「こんなふうに考える自分は薄情なんだろうか?」と、栄子は罪悪感を抱く。
そんなある日、妊娠した娘の美咲が帰省する。つわりでほとんど食べられないという美咲の声を無視し、両親はお寿司の出前を取った。「生ものは控えている」と言っても、「お祝いだから」「ちょっとくらいいいんじゃないか」と聞き入れない。さらに、「染めた髪は、赤ちゃんに悪い影響があるんじゃない?」と言い出して美咲に詰め寄る。
■「老害」は誰にでも潜む可能性
本作の制作経緯について、西野さんは担当編集から「老害」というテーマを提案されたと語る。自身は誰かを明確に「老害」と感じた経験はあまりないものの、男尊女卑や古い価値観に触れる機会が多い環境で育ったという。「老害は特別な存在ではなく、誰の身近にも潜んでいる可能性がある」と感じ、このテーマを描きたいと思うようになった。
描いてみて、西野さんは「老害とは特別な誰かを指すものではなく、私たちのすぐそばにあるものだと改めて感じた」という。年齢に関係なく、自分の価値観や経験を他人に押しつけてしまったり、異なる文化や考え方を受け入れようとしない態度が、摩擦を生む原因になるのではないかと考えている。
西野さんは作中の注目ポイントとして、自身が体験してきた親世代やその上の世代から言われて感じた違和感を多く描いていることを挙げた。祖父母の「つわりへの対応」や「母親はキャリアよりも育児を優先すべき」という考えが、孫の美咲にも及ぶ。娘の栄子も美咲の味方だと思っているが、長年両親から言われていたことが無意識に体に染み込んでいることがわかるという。
西野さんは、話を聞いてくれない祖父母や心配性で世話焼きな母親など、あえてどこにでもいるような登場人物にすることで、「老害」は誰にでも潜む可能性があることを伝えたかったと語る。
最後に西野さんは、「『老害』という言葉はインパクトが強く、軽々しく使うべきではないと私も思います。でも、その実態は特別なことではなく、私たちの身近な人、そして自分自身にも起こりうるものです」と読者にメッセージを送った。この作品を通じて、「老害」とされる人たちの背景や、なぜそうなってしまったのかを知ることで、私たちもまた同じ道を歩まないように、自省するきっかけになればうれしいと結んでいる。
取材協力：西野みや子(＠miyakokko61)
