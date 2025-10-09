【高校選手権】群雄割拠の埼玉予選を大展望！ 今季は昌平も絶対軸ではなく、複数校に優勝の可能性が。見どころや注目選手をどどーんと紹介！
第104回全国高校サッカー選手権埼玉大会は10月12日、昨年より６校少ない48校が参加して決勝トーナメントが開幕する。11月16日の決勝（14時５分・埼玉スタジアム）に進出し、県内172チームの頂点に立つのはどこか――。
強さが際立ったここ数年の昌平は比類なき存在だったが、今年はやや怖さに欠ける。優勝候補の筆頭格には違いないが、例年のような完全無欠のチームとは言い難く、複数校に優勝の可能性がありそうだ。
全国高校総体（インターハイ）予選は制したが、プレミアリーグＥＡＳＴでは10月５日の第16節終了時点で12チーム中10位。失点が３番目に多く、得点は３番目に少ない。「うちの強みはボールを握ってシュートをたくさん打つことだが、それができないので点も入らない。失点よりこの問題が大きい」。今春就任した芦田徹監督は低迷の要因をこう説明する。
ただ、高校生年代最高峰のリーグ戦データをそのまま県予選と照らし合わせるのも無理がある。むしろ低調なプレミアでのはけ口を求めるような戦いに変わるかもしれない。
Ｊ１湘南ベルマーレへの来季加入が内定している山口豪太、Ｊリーグ入りが有力視される長璃喜の両３年生ＭＦが攻撃をリードし、ＦＷ立野京弥（１年）に生きた球を供給したい。ふたりの切れ味鋭いドリブルと得点力は、相手校には脅威の的。準々決勝から登場し、３勝すれば７度目の頂点だが、２〜３試合勝ち抜いてきた相手との初戦は簡単ではない。
全国高校総体予選決勝では昌平に屈したが、内容で優勢だった西武台は５度目の優勝の可能性を秘める。プリンスリーグ関東２部は、10月５日の第14節を終えて暫定２位。エースＦＷ太田和希（３年）の８点を筆頭に32得点はリーグ最多だ。
主将のＣＢ高倉大翔（３年）が統率する守備は堅く、プリンスリーグでの失点は３番目に少ない。Ｕ−18埼玉県リーグ最上位の１部（Ｓ１）では、セカンドチームが２位につけるなど人材の潤沢さが目を引く。
初戦は３回戦。両校が実力通りに勝ち上がれば、準々決勝で武南と顔を合わせることになる。
関東高校大会予選覇者で、全国高校総体予選４強の成徳深谷は初優勝のチャンス到来か。首位のＳ１リーグでは、15試合で最少の10失点という堅陣を誇る。各ポジションに昨年からの経験者を多数抱え、守備ラインは横山大平と佐々木亮（ともに３年）のＣＢがまとめる。
４−４−２と３−４−１−２の陣形を使い分け、長いボールとセットプレーからの得点が多く、頓宮琥太郎、川上稜介、関根大和（以上３年）のＦＷ陣は得点能力が高い。
だが組み合わせは厳しい。準々決勝までに聖望学園や武蔵越生のＳ１勢のほか、Ｓ２上位の狭山ヶ丘と埼玉栄と同じブロックに入った。
関東高校大会予選準優勝でＳ１リーグ３位の武南は、ＭＦ陣に才能豊かな好素材が大勢いる。渡辺悠（２年）のドリブルは軽やかで、関口海龍（３年）と八百川尚輝（２年）は豪胆な突破力が魅力。19年ぶりに覇権を取り戻す力はあるが、２年生のエースＦＷ塚田恵斗が怪我で離脱したのは痛手だ。主将の平野琉斗と有川達琉（ともに３年）の両ＭＦが旺盛にゴールを狙うのはもちろん、より多彩な攻めを展開したい。
Ｓ１リーグで最下位に低迷する浦和南だが、全国高校総体予選など県内３大会ではすべて４強進出。ロングキックとＣＢ稲垣嶺（３年）の超ロングスローから得点を奪うのが持ち味だ。初戦の２回戦では、Ｓ１で１勝１敗の細田学園と対決する可能性が高い。
昨年、昌平を負かして４強入りした聖望学園は全国高校総体予選８強、関東高校大会予選４強の実力校。主将のＭＦ田中翼（３年）の好配給とＦＷ小比賀渓太（３年）の決定力が見もの。昨年準優勝の浦和学院は、当時のレギュラーＭＦ平昭一哉（３年）や前回大会で得点したＦＷ市川輝（３年）が引っ張りたい。ＭＦ門倉佳希（３年）は得点感覚に優れる。川口市立は昨年からの主力、ＭＦ杉本響（３年）のロングスローとシュート力、突破力が武器。ＤＦ阿部龍大（３年）が３バックを束ねる。
今季は結果が出ていない前回王者の正智深谷だが、ＤＦ長南結人（３年）やＤＦ岸田琉来（２年）ら、全国選手権経験者が３人健在。昨年の主力が５人残った武蔵越生は、ＦＷ森一馬（３年）の決定力、ＭＦ中嶋修斗（３年）の球出しに注目だ。昨年８強でＳ３リーグ３位の埼玉平成は、アンカー伊勢亀譲（３年）の展開力が素晴らしい。Ｓ１リーグ９位の細田学園は、ＭＦ三上蓮恩（３年）が攻撃の陣頭指揮を執れるか。
Ｓ２リーグ首位の狭山ヶ丘と３位埼玉栄の１回戦は、Ｓリーグ勢が唯一顔を合わせる好カード。リーグ戦前期は埼玉栄が２−１で勝った。復活の予感が漂う花咲徳栄はダークホース的存在と見る。関東高校大会予選８強の西武文理は、黒岩宏明新監督の選手権予選初采配だ。前回ベスト８の浦和東や人材豊富な市立浦和の公立勢の戦いぶり、Ｓ２リーグ最下位と不調の立教新座の巻き返しなどにも着目したい。
文●河野 正
