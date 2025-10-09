◇サッカー日本代表国内合宿3日目（2025年10月8日 千葉市内）

日本代表は10日、国際親善試合パラグアイ戦に臨む。8日は千葉市内で合宿3日目を迎え、冒頭15分間を除いて非公開練習を行った。センターバック（CB）陣に負傷者が続出する中、救世主に名乗りを上げるのがDF鈴木淳之介（22＝コペンハーゲン）だ。初招集だった6月以来2度目の代表入り。今夏からデンマークで進化を続ける新星が、猛アピールに燃える。

最年少の22歳が、最終ラインに新風を吹き込む。この日から本格的な戦術練習に着手。鈴木淳は涼しげな表情でウオーミングアップをこなし、パラグアイ戦へ準備を整えた。

苦しい台所事情が続くCB陣。町田、冨安、伊藤、高井ら先月の米国遠征から不在のメンバーに加え、板倉も負傷で不参加になった。「いいアピールをすれば一気につかめると思いますし、自分らしさを出してつかみ取りたい」という鈴木淳には大きなチャンスだ。存在価値を証明するにはこれ以上ない相手。「タックルも懐深いですし、一つのボールに対しての執着心があるのが南米だと思う。そういうところは負けたくない」と腕をぶす。

サクセスストーリーを突き進んでいる。昨年6月にボランチからCBに転向したばかり。わずか1年でA代表まで上り詰め、今年6月W杯アジア最終予選インドネシア戦でデビューした。初招集では海外組のレベルに圧倒され、7月に湘南からデンマーク1部コペンハーゲン移籍を決断。ケガで開幕こそ出遅れたが、先月下旬に新天地デビューし、欧州CLの舞台にも立った。北欧特有の高さには苦戦しつつも、「ボールを持ったり、球際のところだったり、そういうところは全然やれている」。5日の試合では人生で初めてサイドバックをこなし、3バック、4バック両方に適応できるのも大きな強みになる。

W杯出場決定後に初招集されて本大会メンバーに滑り込んだのは、14年ブラジル大会のFW柿谷ら8人。経験が重視されるCBは、過去7大会で一人もいない。「まだ遠いですけど、いろんな経験をして現実的な目標になってきた」。北中米行きへ、南米2連戦から序列を覆していく。

◇鈴木 淳之介（すずき・じゅんのすけ）2003年（平15）7月12日生まれ、岐阜県各務原市出身の22歳。帝京大可児高から22年に湘南入り。昨季途中にボランチからCBに転向してブレークした。左右同じ精度で蹴れる足元の技術が持ち味。1メートル80、78キロ。利き足は右。