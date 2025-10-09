【インタビュー】お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平（45）が「ABEMAラリージャパン応援隊長」に就任したことが発表された。大の車好きで知られる長田はこのほど、本紙の取材に応じ「車好きを公言してきたかいがあった」と喜びを語った。（塩野 遥寿）

現在は4台の愛車を所有する大の車好きとして知られる。幼少期からテレビでラリーを観戦していたといい「公道を爆速で走り抜けるところ、普段僕らが走っている道をこんな速度で走れるんだと憧れがある」と魅力を熱弁。「市販車ベースで作られているので、そこも親近感が湧く。“あの車ほしい”と思えたら買えるのも魅力」と車好きならではの視点も見せた。

8月には、パンサー向井慧と共に出演しているYouTubeチャンネル「向井長田のくるま温泉ちゃんねる」にて、約1300万円のレクサスを購入したことを報告。今月中に納車され、自身5台目を迎えることになる。

現在はトヨタのGRヤリスにひかれているといい「今度、2025年モデルのエアロパッケージが出るんですけど…うわぁと思っています」と苦笑い。「（6台目を迎える）可能性はなきにしもあらずです」と購入意欲がチラリ。駐車場は8台分所有しており「まだまだスペースはあるんで」と不敵に笑った。