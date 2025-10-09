また日本に朗報が飛び込んできた。

北川進・京都大特別教授が今年のノーベル化学賞に輝いた。６日の坂口志文・大阪大特任教授の生理学・医学賞に続く快挙である。

これで、日本の自然科学３賞の受賞者は、米国籍の取得者を含めて２７人となる。日本の研究水準の高さを示したと言えよう。

北川氏は、無数の穴を持つ新素材「金属有機構造体（ＭＯＦ）」を作り出す独創的な手法を開発し、狙った気体を効率よく貯蔵したり運搬したりすることに道を開いたことが評価された。

ＭＯＦはジャングルジムのような構造をした多孔性材料で、素材となる金属イオンと有機分子の組み合わせを工夫すれば、穴の大きさなどを自在に変えられる。

その穴一つ一つに狙った気体の分子がはまり込むことで、気体を貯蔵したり、分離したりできる技術を開発した。

ＭＯＦは、脱臭剤として使われる活性炭よりはるかに精密で微細な穴を多数持つため、わずか１グラムでサッカー場ほどの表面積を持たせることも可能だ。

応用が最も期待されるのは、環境・エネルギー分野だ。温室効果ガスの二酸化炭素を低コストで吸着・除去できれば、地球温暖化対策が大きく進む可能性がある。こうした潜在能力の高さを考えれば、今回の授賞は当然だろう。

ＭＯＦは既に気体の運搬などで実用化が始まっている。ＭＯＦを使ったガス容器なら、気体をそのまま安定した状態で貯蔵・運搬できるためだ。

水素やメタンなどを簡単に扱えるようになれば、次世代エネルギーへの転換を後押しできるだろう。企業や大学が協力し、さらなる技術の発展に努めてほしい。

同じ年に日本人２人がノーベル賞に決まるのは、２０１５年以来のことで喜ばしい。だが、生理学・医学賞の坂口氏も、北川氏も、研究が独創的だったがゆえに、当初は批判を浴びたという。

それでも両氏は知的な好奇心に従って研究を進め、科学界最高の栄誉を手にした。

科学の世界では、短期間で成果が出ないことの方が多い。何の役に立つかはその時点で予測できなくても、後に思わぬ応用先が見つかる例は少なくない。

政府は、将来につながる芽を摘まぬよう、若手研究者の自由な研究への幅広い支援が求められる。日本発の技術をいかし、地球環境を守るといった大きな目標に向けて研究を主導していきたい。