日米の関税交渉で合意した両国の連携事業が具体化し始めた。

緊密な意思疎通によってリスク管理を徹底し、事業を着実に進めたい。

日米合意では、日本が５５００億ドル（約８４兆円）を米国に投資する枠組みを設けた。また日本は、液化天然ガス（ＬＮＧ）を含む米国産エネルギーについて、年間７０億ドル規模の購入を約束した。

米エネルギー企業がアラスカ州で計画するＬＮＧ開発事業は、４４０億ドルの投資が見込まれ、日本の投資、ＬＮＧ購入は、その中核と位置づけられている。

東京電力と中部電力の火力発電事業を統合した発電最大手ＪＥＲＡは９月、アラスカ産ＬＮＧが産出された場合、その調達を検討すると表明した。日米が産業連携を進めていく上で、前向きな第一歩となるだろう。

実現すれば、メキシコ湾岸産より安い価格で２０３１年の出荷開始を目指している。ＪＥＲＡは２０年間にわたって年間１００万トンのＬＮＧ購入を検討するという。

石油や石炭より温室効果ガスの排出量が少ないＬＮＧは、世界的に需要拡大が見込まれる中、日本として必須のエネルギー源だ。

日本は豪州や東南アジア、中東からの輸入に頼っている。アラスカ産の利点は、日本への輸送航路が短いほか、紛争の影響を受ける可能性も低いことだ。同盟国の米国から安定供給できる意義は、エネルギー安全保障上も大きい。

課題は、事業リスクの適切な管理である。アラスカ州を縦断する約１３００キロ・メートルのパイプラインを新設する開発費は、建設コストの上昇から１０００億ドル規模に膨らむとの見方すらあるためだ。

費用がかさめば資金の出し手となる日本の政府系金融機関などに損失が生じる可能性がある。ＪＥＲＡが買うＬＮＧの価格に費用が上乗せされれば、日本の電力料金が上がることになりかねない。

リスク管理には、細心の注意を払って進めることが大切だ。

一方、米政府が、日本製鉄傘下のＵＳスチールの工場停止計画を阻止したことが９月に明るみに出た。重要な経営事項に関する拒否権を持つ「黄金株」の権限行使を示唆した結果とされている。

ＵＳスチールが経営難で生産効率化を迫られている実情を踏まえれば、再建策は民間の自主性に委ねるべきだろう。

日米の新たな産業連携では互いに納得する形で発展を図っていくことが重要だ。米国側は過度な介入を控えるようにしてほしい。