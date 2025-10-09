［三菱ＵＦＪ２０年］インタビュー＜下＞

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）が発足し、１０月１日で２０年となった。

新旧の首脳に、２００５年の三菱東京フィナンシャル・グループ（ＦＧ）とＵＦＪホールディングス（ＨＤ）の統合の経緯や統合後の軌跡、今後の展望を聞いた。

ＭＵＦＧ会長・三毛兼承氏

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）は、統合によって前身の銀行が強みとしていた営業地域や分野を取り込んできた歴史がある。

三菱東京フィナンシャル・グループとＵＦＪホールディングスの統合の際、私はシステムを担当した。統合により誕生した三菱東京ＵＦＪ銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）のシステムは、旧東京三菱銀行をベースとし、旧ＵＦＪ銀行の方が優れていると判断した機能を加えていった。

合併した新銀行の取引件数の規模から計算すると、システムが１０分間停止するだけで４０万件の取引が停止する。それだけに「統合によるシステム障害は絶対に起こしてはいけいない」と考えていた。

統合時にシステムへの新機能の導入は行わず、「統合後にやればよい」と割り切った。結果的に、規模の大きさを考えれば質の高い統合ができたのではないかと思っている。

海外事業では、２０１３年に買収したタイのアユタヤ銀行の副会長となり、三菱東京ＵＦＪ銀の現地支店との統合に関わった。買収直後、日本から現地に行くＭＵＦＧの社員には「僕らは学びに行くんだ」という考えを伝えた。ＭＵＦＧのやり方を共有するにしても、こちらが学ぼうとしなければ、彼らに学ぼうという気持ちは生まれてこないと考えたためだ。ＭＵＦＧのほかの首脳にも「東京は口を出さず、一切現地に任せてほしい」と要請した。

そのことを徹底して統合作業を進めるうち、ＭＵＦＧとアユタヤ銀は互いのことを教え合う関係が構築できた。統合作業も順調に進み、１年で終えた。

金融機関は今後、ＡＩ（人工知能）をはじめとしたデジタル化に向き合うことになる。今の「銀行」という形は、将来なくなるかもしれないが、ＭＵＦＧは金融機関であり続ける。

米マイクロソフト共同創業者のビル・ゲイツ氏が「銀行機能は必要だが、銀行は不要だ」と言ったのは約３０年前だ。これまでの間、色々な変化はあったが、今後１０年のほうが変化は激しく、早くなるだろう。

みけ・かねつぐ １９７９年、三菱銀行入行。システムや海外事業などを担当し、２０１７年に三菱東京ＵＦＪ銀行頭取に就任。１９年にＭＵＦＧ社長、２１年からは会長。東京都出身。６８歳。

三菱ＵＦＪ銀頭取・半沢淳一氏

金利の上昇やＡＩ（人工知能）に代表される技術革新など、銀行を取り巻く環境は日々変化している。お客様のニーズもあっという間に変わる。それが一番わかるのは営業の現場だ。２０２１年に三菱ＵＦＪ銀行の頭取に就任してから月２店のペースで支店を回り、これまで１００店ほどを訪れた。

超低金利の時代が長く続いたことで、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）傘下の三菱ＵＦＪ銀や三菱ＵＦＪ信託銀行は、リテール（個人向けビジネス）では、対面サービスの拠点である店舗を削減し、デジタル技術を活用した非対面サービスを充実させる取り組みを進めてきた。

「金利のある世界」が戻り、今後の金融グループとしての成長を考える上では、リテールの基盤強化が重要になる。

ＭＵＦＧとしては、対面と非対面の両方のサービスを強化し、お客様との接点を広げ、深めていきたい。その手段となるのが、２５年に発表した金融サービスの統一ブランド「エムット」だ。銀行や証券、クレジットカードなど、ＭＵＦＧが持つ金融サービスを統合して利便性の高いサービスを提供する。

０５年の三菱東京フィナンシャル・グループとＵＦＪホールディングスの統合では、基本方針として、グローバルな競争に勝ち抜く世界屈指の総合金融グループを作り、お客様に最高水準の商品とサービスを提供することを掲げた。

発足から２０年、ＭＵＦＧは米証券大手モルガン・スタンレーへの出資や、三菱ＵＦＪ信託銀行が持っていた法人融資業務の銀行への一本化など様々な決断をしてきた。我々を取り巻く環境の変化をしっかりひもといて、中長期的な目線で成長戦略を考え、実行に移してきたと思っている。

環境変化は想定通りにならないので、これまでは軌道修正しながら走り続けてきたというのが実感だ。走り続けなければ競合他社に後れを取ることになる。我々は今後、リードできる成長領域を作らなければならないと思っている。

はんざわ・じゅんいち １９８８年、三菱銀行入行。三菱ＵＦＪ銀行経営企画部長などを経て、２０１９年に取締役常務執行役員。２１年から頭取。埼玉県出身。６０歳。